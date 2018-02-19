ریزش کوه باعث تخریب چند خانه در مسجدسلیمان شد

شاپور باقری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: صبح امروز در منطقه نفتک مسجدسلیمان کوه ریزش کرد و تعداد واحد مسکونی تحریب شد.
وی افزود: بلافاصله تیم های امدادی هلال احمر برای بررسی وضعیت منازل تخریب شده و نجات مصدومان به محل اعزام شدند.
باقری بیان کرد: خوشبختانه در این حادثه مرگ و مصدومیت جدی وجود نداشت و تنها چند نفر به صورت جزئی مصدوم شدند که در همان محل حادثه درمان شدند.
رئیس اداره هلال احمر مسجدسلیمان بیان کرد: در همان دقایق اولیه اسکان اضطراری حادثه دیدگان انجام شد ولی میزان خسارت وارده شده به بررسی های بیشتری نیاز دارد ولی با وجود این، کارکنان بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با حضور در محل در حادثه ارزیابی میزان خسارت های وارده هستند.
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