به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر و نقل از روابط عمومی بانک سرمایه، شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سمات) اسامی بزرگترین شرکتهای بورسی و فرابورسی از نظر تعداد سهامدار را در پایان دیماه سال ۹۶ اعلام کرد که در این میان بانک سرمایه با ۳۰۲ هزار و ۸۴۰ سهامدار به عنوان دومین شرکت بزرگ فرابورسی از نظر تعداد سهامدار معرفی شد.
شایان ذکر است بانک سرمایه که در دی ماه وارد سیزدهمین سال خدمت به هموطنان و مشتریان ارجمند خود شده است، با بهره مندی از پشتوانههای قدرتمند سهامداری خود، در وضعیتی مستحکم، با ثبات و رو به رشد قرار دارد.
