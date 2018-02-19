  1. بازار
  2. بازار
۳۰ بهمن ۱۳۹۶، ۱۵:۴۲

بانک سرمایه، به عنوان دومین شرکت بزرگ فرابورسی در دی‌ماه معرفی شد

بر اساس اعلام شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سمات)، بانک سرمایه به عنوان دومین شرکت بزرگ فرابورسی از نظر تعداد سهامدار معرفی شد.

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر و نقل از روابط عمومی بانک سرمایه، شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سمات) اسامی بزرگترین شرکت‌های بورسی و فرابورسی از نظر تعداد سهامدار را در پایان دی‌ماه سال ۹۶ اعلام کرد که در این میان بانک سرمایه با ۳۰۲ هزار و ۸۴۰ سهامدار به عنوان دومین شرکت بزرگ فرابورسی از نظر تعداد سهامدار معرفی شد.

شایان ذکر است بانک سرمایه که در دی ماه وارد سیزدهمین سال خدمت به هم‌وطنان و مشتریان ارجمند خود شده است، با بهره مندی از پشتوانه‌های قدرتمند سهامداری خود، در وضعیتی مستحکم، با ثبات و رو به رشد قرار دارد.

کد خبر 4231870

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها