لاوروف: نیروهای آمریکایی باید خاک سوریه را ترک کنند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشا تودی، «سرگئی لاوروف» وزیر خارجه روسیه بر لزوم خروج نظامیان آمریکایی از خاک سوریه تاکید کرد.

لاوروف طی سخنانی در کنفرانس تحولات خاورمیانه در کلوب والدی گفت: نیروهای آمریکایی باید هر چه سریعتر از مناطق تحت کنترل خود در منطقه «التنف» واقع در جنوب سوریه خارج شوند.

وی افزود: این منطقه در مرز اردن که به خاطر اردوگاه های آوارگان به عنوان منطقه عاری از تنش معرفی شده، به محلی برای استخدام شبه نظامیان تبدیل شده است.

وزیر خارجه روسیه با متهم کردن آمریکایی ها به جلوگیری از ورود کمک های انسان دوستانه به اردوگاه ها خروج سریع نیروهای این کشور و باز شدن مسیر کمک رسانی به آوارگان را خواستار شد.

لاوروف همچنین با اشاره به تلاش های انجام گرفته برای ایجاد مناطق عاری از خشونت در جنوب غرب سوریه گفت: اکنون زمان آن فرارسیده که تمام گروه ها بجز ارتش سوریه از این مناطق خارج شوند.

وی خاطر نشان کرد: در این خصوص ما با مقامات اردن و آمریکا مذاکره کرده ایم و اسرائیل را نیز در جریان تصمیماتمان قرار داده ایم.