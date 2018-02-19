برخی همچون اسرائیل خواستار اشغال اراضی سوریه هستند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، بثینه شعبان مشاور رسانه ای بشار اسد رئیس جمهوری سوریه امروز اظهار داشت: نظام ترکیه به تروریست ها برای ورود به سوریه کمک کرد و پس از اینکه آنها شکست خوردند قوانین بین المللی را نقض و دخالت خود را در شمال سوریه آغاز کرد.

وی که در کنفرانس «والدای» درباره خاورمیانه سخن می گفت افزود: برخی ها همچون اسرائیل و دیگران خواستار نابودی و اشغال اراضی سوریه هستند.

تروریست ها برای جنگ در سوریه از کشورهای مختلف جهان آمدند اما پس از ورود نیروی هوایی روسیه، نابود شدند

شعبان در این کنفرانس که در مسکو در حال برگزاری است خاطرنشان کرد: تروریست ها برای جنگ در سوریه از کشورهای مختلف جهان آمدند اما پس از ورود نیروی هوایی روسیه نابود شدند.

وی اظهار داشت: واشنگتن با استفاده از جنگ تبلیغاتی می خواهد سیاست خود را که همان باقی ماندن در سوریه است محقق کند.