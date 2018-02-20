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۱ اسفند ۱۳۹۶، ۱۱:۲۵

پیکر مطهر دو شهید گمنام در آبیک تشییع شد

پیکر مطهر دو شهید گمنام در آبیک تشییع شد

آبیک- همزمان با سالروز شهادت حضرت زهرا(س)، پیکر مطهر دو شهید گمنام با حضور گسترده مردم در شهرستان آبیک تشییع شد.

به گزارش خبرنگار مهر، پیکر مطهر دو شهید گمنام دفاع مقدس همزمان با سالروز شهادت حضرت زهرا(س)، صبح امروز سه‌شنبه، اول  اسفند ماه با حضور فرماندار، فرماندهان نظامی و انتظامی، شهردار و مسئولان محلی و مردم همیشه درصحنه آبیک از محل حوزه ثارالله به سمت آمادگاه آبیک تشییع شد.

این شهدا که ۱۸ ساله و ۳۰ ساله هستند در عملیات والفجر ۸ در ام الرثاء به درجه رفیع شهادت رسیده اند.

پیکر مطهر دو شهید گمنام دفاع مقدس پس از تشییع در کوی سازمانی آمادگاه ارتش و پایگاه هوانیروز شهید امینی شهرستان آبیک به خاک سپرده می شوند.

کد مطلب 4231918

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