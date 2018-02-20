پیکر مطهر دو شهید گمنام در آبیک تشییع شد

به گزارش خبرنگار مهر، پیکر مطهر دو شهید گمنام دفاع مقدس همزمان با سالروز شهادت حضرت زهرا(س)، صبح امروز سه‌شنبه، اول اسفند ماه با حضور فرماندار، فرماندهان نظامی و انتظامی، شهردار و مسئولان محلی و مردم همیشه درصحنه آبیک از محل حوزه ثارالله به سمت آمادگاه آبیک تشییع شد.

این شهدا که ۱۸ ساله و ۳۰ ساله هستند در عملیات والفجر ۸ در ام الرثاء به درجه رفیع شهادت رسیده اند.

پیکر مطهر دو شهید گمنام دفاع مقدس پس از تشییع در کوی سازمانی آمادگاه ارتش و پایگاه هوانیروز شهید امینی شهرستان آبیک به خاک سپرده می شوند.