آیین تشییع ۲ شهید گمنام دفاع مقدس در دانشگاه آزاد پیشوا برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، صبح دوشنبه و همزمان با ایام سوگواری فاطمیه آئین تشییع و تدفین دو شهید گلگون کفن در دانشگاه آزاد پیشوا برگزار شد.

بر اساس این گزارش یکی از این شهدا ۲۰ ساله و در سال ۶۷ در منطقه عملیاتی نفت‌شهر به درجه رفیع شهادت نائل آمده است و شهید والا مقام دیگر ۲۶ ساله بوده و در عملیات کربلا در منطقه ‌ام‌الرضا به درجه رفیع شهادت نائل‌ آمده است که به تازگی توسط کمیته مفقودان ستاد نیروهای مسلح کشف شده است.

این مراسم با شکوه با حضور حداکثری مردم، اساتید و دانشگاهیان و مسئولین منطقه ای و استانی در میدان سپاه پیشوا تا داخل دانشگاه صورت گرفت.

محل تدفین این دو شهید گمنام جلوی درب مسجد امام صادق (ع) دانشگاه آزاد اسلامی پیشوا در نظر گرفته شده است و بر همین اساس مسجد امام جعفر صادق علیه السلام دانشگاه پذیرا و متبرک به دو شهید والامقام شد و اقامه نماز بر پیکر دو شهید عزیز توسط امام جمعه شهرستان پیشوا صورت گرفت.

مردم ولایی شهرستان پیشوا با حضور حداکثری در این مراسم بار دیگر ارادت خالصانه خود را به مقام والای شهدای نشان دادند و پیکر این دو شهید بر دوش فرهنگیان و اساتید و دانشگاهیان نیز

و اقشار مختلف مردم برای آرمیدن ابدی به دانشگاه آزاد رهسپار شد.