واژگونی پژو در بهار مرگ کودک ۶ ساله را رقم زد

سرهنگ بزرگعلی نوری در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: شب گذشته بر اثر بی احتیاطی راننده پژو در مسیر طاهرلو از توابع این شهرستان این خودرو با ۷ نفر سرنشین واژگون شد.

وی افزود: در این حادثه تاسف بار، یک کودک ۶ ساله فوت و ۵ نفر از سرنشینان و راننده مصدوم شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان بهار گفت: رانندگی خصوصاً در تاریکی شب باید با رعایت احتیاط و سرعت مطمئنه و به دور از خستگی، خواب آلودگی و پرهیز از هرگونه شتابزدگی صورت گیرد تا شاهد این گونه حوادث ناگوار نباشیم.

کشف ۲۳۶ رأس دام قاچاق در شهرستان بهار

وی همچنین از کشف ۲۳۶ رأس دام قاچاق در شهرستان بهار خبرداد و گفت: در راستای مبارزه با قاچاق کالا و ارز، کارکنان انتظامی شهرستان بهار حین کنترل خودروهای عبوری به ۲ دستگاه کامیون حامل احشام مشکوک و آن ها را متوقف کردند.

وی افزود : در بررسی ها مشخص شد این احشام که تعداد آن ها ۲۳۶ راس انواع دام بود، فاقد هرگونه مجوز های بهداشتی و از استان های مرزی و غرب کشور بارگیری و به قصد فروش در بازارهای داخلی کشور حمل شده بودند.

نوری ادامه داد : ارزش ریالی دام های توقیف شده ۲ میلیارد و ۱۰۰ میلیون ریال برآورد شده است.

فرمانده انتظامی شهرستان بهار گفت: دام های توقیف شده تحویل دامپزشکی شهرستان شده و متهمان به مرجع قضایی معرفی شدند.