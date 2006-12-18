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۲۷ آذر ۱۳۸۵، ۱۲:۰۴

شهردار منطقه 12 :

تخریبی در مسجد "همت" صورت نگرفته است

تخریبی در مسجد "همت" صورت نگرفته است

شهردار منطقه 12 تهران با تکذیب خبر تخریب مسجد "همت" گفت: هیچ تخریبی در این مسجد انجام نگرفته و هیئت امنای مسجد با هماهنگی شهرداری ، به علت وجود رطوبت در دیوارهای مسجد گودالی را به منظور گرفتن نم حفر کرده اند.

نادر کرمی در گفتگو با خبرنگار مهر از حضور خود در مسجد و نظارت بر تعمیرات آن خبر داد و افزود: هیئت امنای مسجد با هماهنگی شهرداری به منظور جلوگیری از آسیب به دیوار های مسجد به علت نم اقدام به کندن گودالی کرده اند که آسیبی به مسجد وارد نکرده است.

وی با دعوت از خبرنگار مهر به بازدید از این مسجد و رصد کردن مراحل کار گفت: این حفاری با هماهنگی کامل شهرداری اتفاق افتاده است و شهرداری اطلاع کاملی از روند کار دارد و هیچ تخلفی در این زمینه مشاهده نشده است.

شهردار منطقه 12 در ادامه افزود: مساجد نیازی به اخذ مجوز از شهرداری جهت تعمیرات و مراحل ساختمانی داخلی ندارند.

کد مطلب 423195

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