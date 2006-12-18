تخریبی در مسجد "همت" صورت نگرفته است

نادر کرمی در گفتگو با خبرنگار مهر از حضور خود در مسجد و نظارت بر تعمیرات آن خبر داد و افزود: هیئت امنای مسجد با هماهنگی شهرداری به منظور جلوگیری از آسیب به دیوار های مسجد به علت نم اقدام به کندن گودالی کرده اند که آسیبی به مسجد وارد نکرده است.

وی با دعوت از خبرنگار مهر به بازدید از این مسجد و رصد کردن مراحل کار گفت: این حفاری با هماهنگی کامل شهرداری اتفاق افتاده است و شهرداری اطلاع کاملی از روند کار دارد و هیچ تخلفی در این زمینه مشاهده نشده است.

شهردار منطقه 12 در ادامه افزود: مساجد نیازی به اخذ مجوز از شهرداری جهت تعمیرات و مراحل ساختمانی داخلی ندارند.