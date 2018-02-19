پیشروی گرد و غبار به سمت استان بوشهر/ دمای هوا کاهش یافت

نادر شفیع‌خدایی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: همانطور که انتظار می‌رفت با ورود امواج ناپایدار به جو استان در برخی نقاط شمالی و مرکزی استان بارش خفیف و پراکنده باران گزارش شد.

وی خاطرنشان کرد: همچنین با کاهش ابر و تغییر جهت باد از جنوبی به شمالی، دمای هوا در نیمه شمالی استان به طور قابل ملاحظه‌ای کاهش یافت.

مدیرکل هواشناسی استان بوشهر بیان کرد: در حالی که سواحل شمالی و مرکزی استان شرایط نسبتا ملایمی را دارد اما سواحل جنوبی استان به سبب وزش باد شدید شمال غربی، مواج و متلاطم است.

وی اضافه کرد: همچنین با توجه به گرد و غبار در مناطق جنوبی خوزستان، احتمال پیشروی این پدیده در مسیر جریان باد به مناطق شمالی و مرکزی استان و کاهش دید محتمل است.

شفیع‌خدایی ادامه داد: برای ساعات آینده آسمان استان صاف تا قسمتی ابری در نیمه شمالی استان در برخی ساعات همراه با گرد و غبار واحتمال کاهش دید و فردا با احتمال مه صبحگاهی، در نیمه جنوبی همراه با وزش باد و گاهی گرد و خاک پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: جهت باد غالبا شمال غربی تا شمال با سرعت ۱۰ تا ۳۲ کیلومتر در ساعت و در مناطق جنوبی استان ۱۸ تا ۴۲ گاهی تا ۵۲ کیلومتر در ساعت خواهد بود.

مدیرکل هواشناسی استان بوشهر گفت: در این مدت ارتفاع موج در سواحل شمالی و مرکزی ۳۰ تا ۹۰ سانتیمتر و در سواحل جنوبی ۹۰ تا ۱۸۰ سانتیمتر گاهی ۲۱۰ سانتیمتر خواهد بود.