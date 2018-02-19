مراسم تشییع پیکر مطهر شهید گمنام دفاع مقدس در ورودی غربی پایتخت

به گزارش خبرگزاری مهر، رحمانی شهردار منطقه با بیان اینکه در منطقه ۲۱، سه مکان، متبرک به وجود شهدای گمنام است، افزود: این بار افتخار میزبانی شهید گمنام با درخواست شورایاری محل و با پیگیری معاونت امور اجتماعی و فرهنگی این منطقه در شهرک انصار فراهم شده است.

وی تصریح کرد: سخن گفتن از مقام و جایگاه شهدا همواره خارج از توان کلام و بیان است و شاید بهترین تعریف در جایگاه ایشان همان چراغ فروزانی است که بر تارک عرش می درخشد و فرا روی رهروان مسیر هدایت پرتو افشانی می کند.

شهردار منطقه۲۱ در ادامه افزود: شهدا به جهان دیگر شتافتند تا از سراب دنیای فانی به حقیقت محض الهی بپیوندند و با شهادت سرخ خویش، نهال سبز اسلام ناب محمدی(ص) را آبیاری کنند.

گفتنی است؛ مراسم وداع با پیکر مطهر شهید گمنام راس ساعت۹صبح روز سه شنبه مورخ یکم اسفندماه از محل چهارراه صدف تهرانسر آغاز و در مسیر میدان کمال الملک در میان گل و گلاب باران اقشار مختلف مردم به سمت شهرک انصار تشییع می شود.