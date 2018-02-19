پیکر مطهر شهدای تازه تفحص شده نیروی انتظامی در کرج تشییع شد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم تشییع و تدفین پیکر مطهر شهیدان جعفرنژاد معصوم و وحید سلمان اژدری از شهدای تازه تفحص شده نیروی انتظامی در کرج با حضور خیل عظیم مردم و مسئولان از میدان شهدا به سمت امامزاده حسن(ع) برگزار شد.

پیکر پاک دو شهید تازه تفحص شده نیروی انتظامی صبح روز دوشنبه با حضور مردم شهیدپرور استان البرز تشییع و در آغوش خاک (امامزاده محمد کرج) آرام خواهند گرفت.

شهید سرافراز جعفرنژاد معصوم که در سال ۱۳۴۶ در خانواده‌ای مذهبی پا به عرصه وجود گذاشته در زمان خدمت مقدس سربازی برای دفاع از مملکت عازم جبهه‌های حق علیه باطل شد و در دهلران به خدمت گمارده شد.

شهید جعفرنژاد در اواخر خدمت خود در عملیات مرصاد با گلوله «آرپی‌جی» به فیض شهادت رسید و پیکر مطهرش در همان منطقه باقی‌مانده و تاکنون مفقودالاثر بوده است.

شهیدان جعفرنژاد معصوم و وحید سلمان اژدری از سربازان ژاندارمری سابق بودند که در زبیدات عراق مفقودالاثر شدند.