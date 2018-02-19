محمد جواد ترابیان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: هوای امروز قم صاف تا قسمتی ابری‏، به تدریج با افزایش ابر و در برخی نقاط با بارش پراکنده باران همراه است.

وی بیان داشت: در ارتفاعات بارش برف پیش بینی می‌شود و در اواخر وقت امروز کاهش ابر و باد نسبتا شدید را خواهیم داشت.

کارشناس هواشناسی قم افزود: اواخر وقت امروز و اوایل وقت فردا سه‌شنبه، وزش باد نسبتا شدید در قم خواهیم داشت.

وی ابراز داشت: حداکثر دمای امروز قم ۱۶ درجه، فردا ۱۸ درجه و روز چهارشنبه ۱۵ درجه سانتی‌گراد خواهد بود و حداقل دما در این روزها به ترتیب یک، سه و ۲ پیش‌بینی می‌شود.

ترابیان تصریح کرد: فردا سه‌شنبه هوای قم صاف تا کمی ابری و در اواخر وقت افزایش ابر را خواهیم داشت.

وی افزود: روز چهارشنبه هوای قم نیمه ابری تا ابری و در برخی ساعات وزش باد و اواخر وقت بارش باران را خواهیم داشت که تا صبح پنج‌شنبه ادامه دارد.

کارشناس هواشناسی قم اظهار داشت: برای اواخر وقت جمعه نیز بارش باران پیش بینی می‌شود.