۳۰ بهمن ۱۳۹۶، ۱۳:۲۲

مدیرکل تبلیغات اسلامی گلستان:

۶ پایگاه فرهنگی و اجتماعی در گلستان راه اندازی شد

گرگان- مدیرکل تبلیغات اسلامی گلستان از راه اندازی ۶ پایگاه فرهنگی و اجتماعی با هدف کاهش آسیب های اجتماعی در گلستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت السلام نورالله ولی نژاد ظهر دوشنبه در نشست شورای استانی مبارزه با آسیب های اجتماعی اظهار کرد: راه اندازی پایگاه های فرهنگی اجتماعی در سکونت گاه های غیر رسمی فرصت بسیار خوبی است تا با فراهم کردن بستر مناسبت و جذب حداکثری مخاطبان به ارائه برنامه های فرهنگی و دینی بپردازیم و بستر ایمن سازی آنان را در برابر آسیب های اجتماعی مهیا سازیم.

وی افزود: به موازات پیشرفت علمی، اقتصادی و عمرانی که در کشور رخ می دهد باید در راستای ارتقاء فرهنگ عمومی و اعتلای فضایل اخلافی هم برنامه ریزی کنیم تا مردم به سعادت دست پیدا کنند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی گلستان اظهار کرد: در این طرح سعی می کنیم تا با تلاش کارشناسی و برنامه ریزی شده در مسیر تحقق وظایف محوله و ذاتی سازمان تبلیغات اسلامی در راستای کاهش آسیب های اجتماعی گام برداریم.

وی تصریح کرد: با اجرای طرح تحول اجتماعی فرهنگی وزرات کشور با برش دستگاهی سازمان تبلیغات اسلامی تلاش می کنیم تا فعالیت تاثیر گذاری در سکونت گاه های غیر رسمی داشته و شاهد کاهش آسیب های اجتماعی در این مناطق باشیم.

