۶ پایگاه فرهنگی و اجتماعی در گلستان راه اندازی شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت السلام نورالله ولی نژاد ظهر دوشنبه در نشست شورای استانی مبارزه با آسیب های اجتماعی اظهار کرد: راه اندازی پایگاه های فرهنگی اجتماعی در سکونت گاه های غیر رسمی فرصت بسیار خوبی است تا با فراهم کردن بستر مناسبت و جذب حداکثری مخاطبان به ارائه برنامه های فرهنگی و دینی بپردازیم و بستر ایمن سازی آنان را در برابر آسیب های اجتماعی مهیا سازیم.

وی افزود: به موازات پیشرفت علمی، اقتصادی و عمرانی که در کشور رخ می دهد باید در راستای ارتقاء فرهنگ عمومی و اعتلای فضایل اخلافی هم برنامه ریزی کنیم تا مردم به سعادت دست پیدا کنند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی گلستان اظهار کرد: در این طرح سعی می کنیم تا با تلاش کارشناسی و برنامه ریزی شده در مسیر تحقق وظایف محوله و ذاتی سازمان تبلیغات اسلامی در راستای کاهش آسیب های اجتماعی گام برداریم.

وی تصریح کرد: با اجرای طرح تحول اجتماعی فرهنگی وزرات کشور با برش دستگاهی سازمان تبلیغات اسلامی تلاش می کنیم تا فعالیت تاثیر گذاری در سکونت گاه های غیر رسمی داشته و شاهد کاهش آسیب های اجتماعی در این مناطق باشیم.