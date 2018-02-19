به گزارش خبرنگار مهر، ظهر امروز دوشنبه کارگاه آموزشی کمک های اولیه ویژه خبرنگاران خبرگزاری ها و پایگاه های خبری و با حضور رئیس مرکز فوریت های پزشکی استان در مرکز فوریت های پزشکی خرم آباد برگزار شد.

این کارگاه آموزشی برای آشنایی هر چه بیشتر اقشار مختلف مردم با وظایف مرکز فوریت های پزشکی و مقوله کمک های اولیه برگزار شد.

عبدالرضا شهبازی مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی لرستان در ابتدای این جلسه ارتباط موثر بین رسانه ها و مجموعه بهداشت و درمان و همچنین حضور خبرنگاران تخصصی مقوله سلامت را در رسانه ها ضروری دانست و اظهار داشت: نیاز است که خبرنگاران با گذراندن دوره های آموزشی ویژه ای به عنوان خبرنگار حوزه سلامت فعالیت کنند و بتوانند با اشراف اطلاعاتی کامل در این رابطه قلم بزنند.

وی با بیان اینکه استفاده از کارشناسان و معاونان نهادهای حوزه بهداشت و درمان در تهیه گزارش های این حوزه موضوعی است که مغفول مانده است، خاطرنشان کرد: گاهی یک کارشناس حوزه سلامت اطلاعات جامع و بهتری را متناسب با نیاز آحاد جامعه، در اختیار خبرنگار قرار می دهد.

مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی لرستان از استمرار برگزاری دوره های آموزشی حوزه بهداشت و درمان برای خبرنگاران خبر داد و افزود: دوره آموزشی کمک های اولیه به زودی برای خبرنگاران مطبوعات و نشریات محلی نیز برگزار می شود.

بر اساس این گزارش، در این دوره آموزشی اطلاعاتی پیرامون نحوه امداد رسانی به مصدومان، چگونگی مدیریت حادثه از سوی امدادگر، اقدامات درمانی برای حفظ حیات مصدوم و ... به خبرنگاران ارائه شد و پس از آن نیز خبرنگاران از مرکز اطلاع رسانی فوریت های پزشکی خرم آباد بازدید کردند و از نزدیک با نحوه پاسخگویی ماموران فوریت های پزشکی به مردم آشنا شدند.