شاه بحرین از برنامه هسته ای ایران حمایت کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل ازروزنامه الرای العام،"شیخ حمد بن عیسی آل ثانی" درنشستی که با حضور سردبیران روزنامه های منطقه ای و فرا منطقه ای مصری انجام شد، با اشاره به موضوع هسته ای ایران، برنامه صلح آمیزهسته ای این کشور را تایید کرد.

وی همچنین با اشاره به تصمیم شورای همکاری خلیج فارس تصریح کرد : شورای همکاری خلیج فارس این تصمیم را با هدف دستیابی به انرژی صلح آمیزهسته ای درچارچوب قوانین بین المللی اتخاذ کرد.

شاه بحرین خاطرنشان کرد: دستیابی به انرژی صلح آمیزهسته ای به قدرت بازدارنده ای دربرابرهمه چشم داشت ها به ( کشورهای عربی) می شود.

شورای همکاری خلیج فارس در نشست دو روزه اخیرخود که در ریاض پایتخت عربستان برگزارشد؛ خواستار دستیابی به انرژی هسته ای برای مقاصد صلح آمیزشدند.

"عبدالرحمن العطیه" دراختتامیه این نشست اظهار داشت : کمیته عالی دستور داده تا شورای همکاری خلیج فارس مطالعه ای گسترده برای ایجاد یک برنامه مشترک دررابطه با تکنولوژی هسته ای برای مقاصد صلح آمیز وبراساس استانداردها وتدابیر و تمهیدات بین المللی انجام دهد.