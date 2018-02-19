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۳۰ بهمن ۱۳۹۶، ۱۳:۱۲

سرنوشت هواپیما در هاله ابهام؛

یک تیم کوهنوردی به نزدیکی محل مشخص شده رسیده است

یک تیم کوهنوردی به نزدیکی محل مشخص شده رسیده است

یاسوج- یک تیم کوهنوردی به نزدیکی محل مشخص شده سقوط هواپیمای مسافربری ۳۷۰۴ یاسوج رسیده است.

به گزارش خبرنگار مهر، در حال حاضر هشت پهپاد در منطقه هستند که از این تعداد سه پهباد به نقطه های مورد نظر اعزام شده اما هنوز اثری از هواپیما یافت نشده است.

چهار بالگرد نیز در حال جستجو در منطقه هستند و تیمهای مختلف امدادی و کوهنوردی از سه جهت مختلف به محل مورد نظر نزدیک می شوند.

تیم کوهنوردی که از سمت راست به قله وارد شده نزدیک محل نقطه یابی شده است.

امداد و جستجو در دنا ادامه دارد و هر لحظه نیز به گروه های امدادی و مردم محلی آشنا به منطقه افزوده می شود.

هواپیمای یاسوج با ۶۶ سرنشین روز گذشته با گذشت ۵۰ دقیقه از پرواز ناگهان از رادار محو شد و تاکنون هیچ اثری از این هواپیما پیدا نشده و ای ال تی هواپیما نیز در این سانحه کار نکرده است تا سرنوشت این هواپیما همچنان در هاله ای از ابهام باقی بماند.

کد مطلب 4232027

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