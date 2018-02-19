بورس کالایی ابزار شفافیت معاملات

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بورس کالا، محمد مهدی مفتح گفت: در کشور ما نیز بیش از یک دهه از فعالیت بورس کالای ایران در زمینه عرضه محصولات مختلف می گذرد و این بورس با پشت سر گذاشتن موانع زیادی از جمله تبعات اقتصاد دولتی و قیمت گذاری های دستوری در سال های گذشته، توانسته توسعه قابل توجهی پیدا کند و حتی به بازوی دولت در تنظیم بازارها مبدل شود.

به گفته وی، در دنیا نیز مشاهده می کنیم که اقتصادهای پیشرو با استفاده از بورس های کالایی و ابزارهای مالی این بورس ها بر روند قیمت محصولات مختلف تاثیر می گذارند و ما نیز باید به این سمت حرکت کنیم.

مفتح اظهار داشت: بورس کالا یکی از ابزارها برای رسیدن به شفافیت اقتصادی است و استفاده از این ابزار در دنیا تجربه شده و امروز نشان دهنده قدرت برخی اقتصادهای پیشرفته دنیاست.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه برای بهره برداری کامل از مزایای بورس کالا در اقتصاد باید زمینه را برای فعالیت این نهاد فراهم کنیم، گفت: در مواقعی با نبود برخی زیرساخت ها در اقتصاد و همچنین کمبودهایی در تولید مواجه می شویم و با وجود این موارد از بورس کالا برخی توقع های غیر منطقی داریم. این در شرایطی است که باید با همفکری فعالان صنایع از جمله تولیدکننده و مصرف کننده و همچنین هماهنگی نهادهای مرتبط، زمینه تعادل عرضه و تقاضای محصولات در بستر بورس کالا فراهم کرد.

مفتح با تا کید بر شفافیت عرضه محصولات در بورس کالا گفت: بورس کالا در سال های گذشته باعث شده تا رانت ها در زمینه تولید، عرضه و خرید محصولات منحصر به عده ای خاص بود، طبق روال گذشته رقم نخورد و امروز روند دادوستد کالاها برای مسوولان شفاف شده است.

سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه در پایان به حمایت مجلس از سازوکار بورس کالا اشاره کرد و گفت: کمیسیون های مربوطه مجلس همواره در جریان معاملات بورس کالا و ارتباط تولیدکنندگان و مصرف کنندگان است تا روند حمایت از تولید به شیوه ای مطلوب و شفاف عملیاتی شود.