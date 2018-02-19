تورهای اهوازگردی در ایام نوروز فعال می شوند

غلام رضاجلیلی نیا در گفتگو با خبرنگار مهر عنوان کرد: برنامه ریزی های لازم به منظور استقبال مناسب از مهمانان نوروزی استان در ایام نوروز پیش رو انجام گرفته است.

وی افزود: در همین راستا ۱۰ کمیته مختلف در ادارات مربوطه تشکیل و وظایف این کمیته ها نیز به اعضای آنها تفهیم شده است؛ در این زمان همه کمیته ها آمادگی خود را در این خصوص اعلام کرده اند.

جلیلی نیا تصریح کرد: برنامه های شاد و نشاط آوری نیز همچون؛ برگزاری جشنواره سنتی به نام نوروزگاه و نمایشگاهای صنایع دستی وغذاهای محلی در خانه تاریخی ماپار و همچنین در چندین پارک اهواز در ایام نوروز برگزار خواهد شد.

رئیس اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری اهواز همچنین گفت: برنامه های دیگری همچون؛ تورهای روزانه اهواز گردی، توضیح و ارائه برشور و کتابچه های معرفی آثار تاریخی وجاذبه های گردشگری این شهر در ایستگاهای هلال احمر و مکان های ستادهای اسکان سازمان آموزش و پرورش و شهرداری، ایجاد ایستگاه های " از من به پرس " در نقاط تعین شده، ارائه خدمات در ورودی های شهر و ایستگاه اطلاع رسانی تخصصی گردشگری در فرودگاه اهواز در ایام نوروز ارائه خواهد شد.