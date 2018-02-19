پایان روز چهارم مسابقات بدون مدال و عنوان/ مسمومیت دردسرساز شد

به گزارش خبرنگار مهر ، چهارمین روز از رقابتهای دوچرخه سواری پیست قهرمانی آسیا در مالزی امروز دوشنبه ۳۰ بهمن ماه پیگیری شد. در این روز نمایندگان کشورمان در برخی مواد به دلیل مسمومیت از حضور در مسابقات انصراف دادند و در نهایت نیز با کسب عملکرد نه چندان مطلوب روز خوبی را سپری نکردند. چند تن از ملی پوشان و اعضای کادر فنی تیم ملی به دلیل شرایط نامساعد غذای کشور میزبان مسموم شده بودند.

در آخرین مسابقه امروز، محمد رجبلو در ماده دور امتیازی به مصاف رقبای خود رفت و بعد از طی ۱۲۰ دور در رده هفتم آسیا قرار گرفت. در این ماده رکابزن اماراتی مدال طلا گرفت. نماینده هنگ کنگ و ژاپن نیز دوم و سوم شدند.

در دیگر مواد رقابتی امروز، در ماده اسپرینت جوانان عباس زارع زاده هجدهم شد و به مرحله بعد راه نیافت. معین سعید در حالی در این ماده رقابت داد و در رده آخری نوزدهمی ایستاد که با شرایط نامساعد جسمی و مسمومیت روبرو شده بود.

در ماده اسپرینت بزرگسالان احسان خادمی چهاردهم شد و به مرحله یک هشتم نهایی راه یافت اما در این مرحله که به صورت تک حذفی برگزار گردید از دور رقابتها حذف شد. علی علی عسگری هم در مرحله مقدماتی این ماده هجدهم شد و به دور بعد نرسید.

در ماده تعقیبی انفرادی بزرگسالان آروین معظمی گودرزی به دلیل مسمومیت از حضور در مسابقه انصراف داد و محمد گنج خانلو جایگزین وی شد. گنج خانلو در نهایت در رده سیزدهم ایستاد.

مهدی بیدرام نیز به دلیل مسمومیت نتیجه در خور توجهی در ماده تعقیبی انفرادی جوانان کسب نکرد. وی در این ماده در رده دهم آسیا قرار گرفت.

در بخش بانوان پرستو باستی به دلیل مسمومیت غذایی از حضور در مسابقه اومنیوم انصراف داد. ساجده سیاحیان هم در اسکرچ جوانان در رده هفتم قرار گرفت.

رکابزنان ایران تاکنون دو مدال در ماده اسکرچ توسط آروین معظمی گودرزی به رنگ نقره و تایم تریل انفرادی توسط محمد دانشور به رنگ برنز گرفته اند.

سی و هشتمین دوره مسابقات دوچرخه سواری پیست قهرمانی آسیا در رده سنی بزرگسالان، بیست و پنجمین دوره در رده سنی جوانان و هفتمین دوره در بخش معلولین از ۲۷ بهمن لغایت اول اسفند ماه در مالزی برگزار می شود.