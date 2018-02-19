به گزارش خبرنگار مهر، مهدی جهانگیر ظهر دوشنبه در جلسه کارگروه اجتماعی و فرهنگی استان اردبیل تصریح کرد: برنامه جامعه سلامت با رویکرد توجه به ابعاد مختلف سلامت افراد شامل سلامت جسمی، روانی، اجتماعی و معنوی تدوین شده است.

وی با بیان اینکه ترویج مراقبت‌های بهداشتی در سطح جامعه ضرورت ویژه دارد، اضافه کرد: مقابله با مشکلات بهداشتی به تنهایی بر عهده علوم پزشکی نیست و در برنامه جامع سلامت سهمی برای سایر نهادها نیز ترسیم شده است.

رئیس دبیرخانه کارگروه سلامت و امنیت غذایی استان تأکید کرد: در کنار عوامل سلامت، لازم است برای نهادینه کردن سلامت در جامعه به عوامل اجتماعی نیز توجه داشت و با توجه به اهمیت این موضوع برنامه جامع سلامت در سطح استان‌ها اجرا می‌شود.

جهانگیر با اشاره به تغییر الگوی علل بیماری و مرگ‌ومیرها و همچنین تغییر در ترکیب سنی جمعیت سیمای سلامت نیز تغییریافته و لازم است برنامه‌های سلامت به این مهم توجه داشته باشند.

وی افزود: برنامه جامع سلامت با توجه به برنامه‌های بالادستی و جغرافیای انسانی به دنبال ارتقا عادلانه شاخص‌های سلامت است و در اجرا از ظرفیت مردم و ادارات استفاده می‌شود.

رئیس دبیرخانه کارگروه سلامت و امنیت غذایی استان ساخت واحدهای بهداشتی درمانی، انجام بازرسی‌های مختلف، برون‌سپاری و خصوصی‌سازی و جلب مشارکت مردمی را از ابعاد این برنامه برشمرد.

به گفته جهانگیر این برنامه زیر نظر استانداری اردبیل تدوین، تصویب و اجرا می‌شود و برای ترویج سلامت از ظرفیت تمامی نهادها استفاده می‌شود.