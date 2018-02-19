هشدار وزیر علوم درباره پروژه های علمی حساس به دانشگاهیان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت علوم، منصور غلامی در نشست هم اندیشی مجریان ایرانی طرح های مشترک تحقیقاتی بین المللی، با تاکید بر لزوم ایجاد سیستم های جامع و یکپارچه برای مدیریت و پیشبرد برنامه های بین المللی سازی آموزش عالی گفت: این نوع رویکردها فعالیت جدیدی در حوزه روابط بین الملل دانشگاه ها به شمار می رود.

وی افزود: مجریان این طرح های مشترک باید با ایجاد کارگروه های ویژه، نظارت دانشگاه ها را بر انجام برنامه ها و فعالیت های بین المللی توسعه دهند.

وزیر علوم بیان اینکه «برنامه های علمی بین المللی مشترک باید منجر به جذب دانشجویان خارجی در مقاطع تحصیلات تکمیلی دردانشگاه های کشور شود»، اظهار داشت: مجریان طرح ها از آن جهت که شروع کننده پروژه ها هستند از جایگاه و اعتبار ویژه ای برخوردارند و باید به نحو احسن از تجربیات شان استفاده شود تا با استمرار تلاش های دقیق علمی، مسیر بین المللی سازی دانشگاه ها گسترش یابد.

وی با اشاره به مشکلات و موانع مطرح در این نوع فعالیت های مشترک بین المللی افزود: مباحث مالی همیشه یکی از دغدغه ها و نگرانی های همیشگی در برنامه های بین المللی بوده که کارگروه های تشکیل شده در هر دانشگاه می توانند با اتخاذ راهکار های مناسب این نگرانی های مالی را تا حد امکان کاهش دهند.

غلامی با اشاره به مباحث مربوط به رویکردهایی که در خصوص رفت و آمد افراد خارجی در این نوع پروژه ها دارد، گفت: وزارت علوم تمام تلاش خود را بر این اساس قرار داده است که زمینه مناسبی را برای گسترش این روابط فراهم کند، البته در این میان پروژه هایی هستند که از حساسیت های خاصی از جهت مبادله اطلاعات برخوردارند و باید ملاحظات لازم در این موارد اعمال شود اما در مجموع جای خوشحالی است که مجلس شورای اسلامی و دولت نیز رویکرد مثبتی با این گونه فعالیت ها دارند.

وی گفت: البته در مباحث طبقه بندی شده میان کشورها همیشه باید توجه داشته باشیم که در جایگاه دفاع از شان و حیثیت کشورمان از طرح مشکلات و موانع در این نوع روابط با همتای خارجی پرهیز کنیم.