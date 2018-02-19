پرداخت ۹۰ میلیارد ریال خسارت سرمازدگی به باغداران شهرستان ملکان

به گزارش خبرنگار مهر، شهرام نریمانی ظهر امروز دوشنبه در جلسه کارگروه کشاورزی ملکان ابراز داشت: ۹۰ میلیارد ریال خسارت از بابت سرمازدگی سال زراعی ۹۵ به مقدار ۳ هزار هکتار از باغات انگور ملکان تحت پوشش بیمه پرداخت شده است.

وی افزود:۸۶ درصد از باغات انگور شهرستان ملکان سال گذشته بعلت سرمازدگی دچار خسارت شده بودند.

وی از بیمه شدن مقدار ۴۵۰۰ هکتار از باغات شهرستان ملکان در سال ۹۶ خبر داد و گفت: پیش بینی می شود تا پایان مهلت این مقدار به ۷۵۰۰ هکتار افزایش یابد.

نریمانی علت تاخیر در پرداخت خسارات سرمازدگی برخی بیمه شدگان را تاخیر آنها در بیمه کردن باغات خود بیان کرد و افزود: این افراد در اواخر بهمن و اوایل اسفند ۹۵ اقدام به بیمه کردن باغات خود نموده بودند که باعث تاخیر در پرداخت خسارات شده است.

وی افزود:با تلاش های دفتر بیمه محصولات کشاورزی استان مشکل پرداخت خسارات بیمه این افراد رفع شده و خسارات آنها در اسرع وقت پرداخت خواهد شد.

وی از پرداخت ۱۵ درصد غرامت به باغات استان خبر داد و گفت: مابقی خسارات کشاورزان استان تا عید سالجاری پرداخت خواهد شد.

وی با اشاره به مزایای بیمه تکمیلی بیمه محصولات کشاورزی از کشاورزان و باغداران شهرستان ملکان خواست نسبت به بیمه تکمیلی باغات خود اقدام و از مزایای آن بهره مند شوند..

وی از دستگاه های مربوطه خواست در خصوص آگاه نمودن کشاورزان و باغداران منطقه از مزایای بیمه تکمیلی اطلاع رسانی نمایند.

۱۳ هزار باغدار ملکانی در ۱۱ هزار هکتار تاکستان به تولید انگور مشغول هستند

محمدباقر خانی فرماندار ملکان نیز در این جلسه بر برنامه ریزی در مصرف آب کشاورزی تاکید کرد و افزود با وجود بارش ها باید در خصوص مصرف آب مدیریت و برنامه ریزی شود.

وی صندوق بیمه محصولات کشاورزی استان را متعلق به کشاورزان دانست و اظهار کرد حمایت های این صندوق طی سالهای گذشته از کشاورزان این منطقه رضایت بخش بوده است.

وی با بیان اینکه ۱۳ هزار باغدار ملکانی در ۱۱ هزار هکتار تاکستان به تولید انگور مشغول هستند، افزود:تا پایان سالجاری جلساتی در خصوص مصرف بهینه آب در روستاهای قندهار، شیرین کند، گدکلو وقره خضربرگزار خواهد شد.

در ادامه جلسه نیز نماینده باغداران شهرستان ملکان از تاخیر در پرداخت خسارات برخی باغداران ملکانی توسط صندوق بیمه محصولات کشاورزی استان انتقاد کرد و را تاخیر در ثبت اطلاعات توسط کارگزاران این صندوق را دلیل بروز مشکلات دانست.

اسدزاده افزود: متاسفانه نگاه صندوق بیمه محصولات کشاورزی استان به مشکلات باغداران ملکانی خوب نیست و به تشکل های کشاورزی نیز هیچ گونه ارزشی قایل نیستند.

وی افزود: کارشناسان بیمه در محل باغات یک نوع درصد خسارت ثبت می کنند ولی در موقع پرداخت غرامت ها نوع دیگری عمل می شود و باغداران ملکانی نمی دانند دلیل این دو بام و یک هواها چیست؟ !

در ادامه جلسه نیز مدیران جهادکشاورزی، منابع طبیعی و صنعت، معدن و تجارت ملکان هر کدام طی سخنانی از عمکرد بیمه محصولات کشاورزی استان انتقاد کردند.

رئیس اداره منابع طبیعی ملکان نیز نگاه نامناسب و تاخیر در پرداخت خسارات را از دلایل بی رغبتی باغداران ملکانی به بیمه محصولات انگور خود ذکر کرد.

درآمد کشاورزان و باغداران ملکان مناسب نیست

رئیس جهادکشاورزی ملکان نیز گفت: در سال زراعی سال ۹۵ مقدار ۸۰ درصد باغات انگور ملکان دچار خسارت سرمازدگی شده و نزدیک به ۸ هزار و ۴۰۰ هکتار از باغات تحت پوشش بیمه قرار گرفته اند ولی تنها به ۳ هزار هکتار از باغات خسارت پرداخت شده است.

وی با اشاره به درخواست رئیس صندوق بیمه استان مبنی بر اطلاع رسانی به مردم جهت استفاده از بیمه تکمیلی تحقق آن را غیرممکن دانست و گفت: درآمد کشاورزان و باغداران ملکان بخاطر کمبود محصول در سال زراعی ۹۶ مناسب نیست به همین خاطر حتی یک درصد تحقق بیمه تکمیلی هم امکان پذیر نیست.

وی در پایان از بیمه استان خواست در خصوص بیمه پایه چکش کاری شود تا زمینه برای بهره مندی کشاورزان از مزایای بیمه بیشتر شود.