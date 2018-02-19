جبهه انقلاب به زنان فعال، فرهیخته و اهل فکر نیاز دارد

به گزارش خبرنگار مهر، نسرین پیرسمساری پیش از ظهر دوشنبه در جلسه جمعیت بانوان فرهیخته آذربایجانغربی که در محل حوزه علمیه الزهرا(س) ارومیه برگزار شد، اظهار داشت: امروز زن مسلمان ایرانی بهعنوان الگو برای زنان جهان است، امام راحل(ره) نیز از اول جایگاه زن را بهخوبی در کنار رجال سیاسی و مذهبی ترسیم کردند قرآن انسانساز است و زن انسانساز است.
وی، افزود: بانوان فرهیخته باید جایگاه علمی، فرهنگی، ورزشی و دیگر مقامهای بانوان را ارتقا داده و در این زمینه تلاش بیشتری داشته باشند تا اهداف انقلاب در حوزه بانوان بهخوبی منتقل شود.
رئیس جمعیت بانوان فرهیخته عرصه فرهنگ دینی کشور، هدف اصلی از راهاندازی این جمعیت را تولید ایده و فکر برای حل مشکلات بانوان کشور دانست و گفت: رسیدگی به دغدغههای مهم بانوان در زمینههای مختلف در دستور کار قرار دارد.
وی، همچنین ابراز داشت: برای داشتن جامعه سالم باید در راستای هماهنگی، تعمیق و گسترش فعالیتهای بانوان تلاش کنیم که در این راستا مرجع مناسب برای بانوان را شناسایی کرده و به عموم این قشر معرفی کنیم.
پیرسمساری، داشتن نگرش بومی به مشکلات بانوان را جزو اصلیترین نیازهای بانوان دانست و عنوان کرد: در این زمینه باید توجه داشت که خواستههای بانوان آذربایجانغربی با استانی نظیر سیستان و بلوچستان یا تهران متفاوت است و بر همین مبنا فعالیتهای لازم انجام شود.
رئیس جمعیت بانوان فرهیخته آذربایجانغربی، تشکیل جلسات منظم و هماهنگشده در استانها را نیاز اصلی برای داشتن برنامه قوی در جمعیت کشور برشمرد و گفت: در کشورهای دیگر بیش از ۱۳۰ اندیشکده در خصوص ایران فعالیت دارند و این در حالی است که در داخل کشور شاهد کمکاری از سوی مسئولین در حوزههای مختلف هستیم و زمینه برای فعالیت در عرصههای گوناگون محدود است.
وی، خواستار عملیاتی شدن ایدهها و افکار تولید شده در کارگروههای مختلف جمعیت بانوان فرهیخته استان شد و بر لزوم همکاری مسئولین با این جمیت تاکید کرد که در سایه معرفی مناسب و نیز داشتن تعامل با دیگر مسئولین محقق میشود.
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