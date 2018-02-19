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۳۰ بهمن ۱۳۹۶، ۱۴:۱۳

معاون امداد و نجات هلال احمر چهارمحال و بختیاری خبر داد:

اعزام نیروهای امدادی جدید چهارمحال وبختیاری به محل سقوط هواپیما

اعزام نیروهای امدادی جدید چهارمحال وبختیاری به محل سقوط هواپیما

شهرکرد- معاون امداد و نجات جمعیت هلال احمر چهارمحال و بختیاری از اعزام نیروهای امدادی جدید چهارمحال وبختیاری به محل سقوط هواپیمای یاسوج خبر داد.

رضا ظاهری در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اعزام نیروهای امدادی جدیدچهارمحال وبختیاری به محل سقوط هواپیمای یاسوج، اظهار داشت: ۹ نیروی امدادی جدید هلال احمر از استان چهارمحال و بختیاری به منطقه سمیرم اصفهان اعزام شد.

وی عنوان کرد: در حال حاضر این نیروهای امدادی در قالب دو تیم امداد و نجات کوهستان به منطقه سقوط هواپیما اعزام شده است.

معاون امداد و نجات جمعیت هلال احمر چهارمحال و بختیاری ادامه داد: تعداد نیروهای اعزامی هلال احمر چهارمحال و بختیاری به منطقه سقوط هواپیما به ۳۹ نفر رسیده است.

وی بیان کرد: نیروهای امدادی هلال احمر با تجهیزات کامل از جمله تجهیزات حمل بیمار، تجهیزات نجات در کوهستان، تجهیزات درمانی و ... اعزام شده اند.

کد مطلب 4232083

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