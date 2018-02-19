زنان باید در عرصه مختلف حضوری موثر داشته باشند

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام محمد داداشزاده پیش از ظهر دوشنبه در جلسه جمعیت بانوان فرهیخته عرصه دینی آذربایجانغربی که در محل حوزه علمیه الزهرا(س) ارومیه برگزار شد، با تسلیت ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا(س) اظهار داشت: بانوان فرهیخته استان باید داشتههای خود را از لحاظ کیفی و کمی ارتقا دهند تا بتوانیم از ظرفیتها و توانمندیهای این بانوان بهره ببریم.
وی، افزود: بانوانی که در این جمعیت عضویت دارند جزو پیشگامان دیگر فعالان استان بوده و انتظار ما این است که مطالبه آنها به روز باشد، همچنین باید خواستههای عمومی توسط آنها مطرح شود تا نسبت به حل مشکلات جامعه بانوان استان گام برداریم.
مدیرکل تبلیغات اسلامی آذربایجانغربی، تبدیل نتایج تحقیقات بانوان به گفتمان مردمی را لازمه تحقق اهداف راهاندازی جمعیت بانوان فرهیخته دانست و گفت: داشتن گفتمان مردمی تنها راه موفقیت سازمانها و جمعیتهایی است که متشکل از نخبگان یک قشر است.
وی، با تاکید بر اینکه جمعیت بانوان فرهیخته باید مطالبات بانوان را به جمعهای مسئولین برسانند، اضافه کرد: این نیاز جامعه بانوان است که مطالبات آنها و نیازهای اصلیشان مورد بررسی و حل و فصل توسط مسئولین قرار گیرد و جمعیت بانوان فرهیخته بهترین تشکل برای رساندن این مطالبات به گوش مسئولین است.
داداشزاده، تصریح کرد: جمعیت بانوان فرهیخته بهتر است مباحثی که بانوان با آنان درگیر هستند در اولویت کاری خود قرار دهد و در درجه دوم در کارگروهها مطرح و آن را به گفتمان تبدیل کند، مشکلات را در این کارگاهها به دست آورده و تصمیمات حاصل جلسات را به سمع و نظر مسئولان برسانند.
وی، اظهارداشت: برای حل مشکلات باید ابتدا این مشکلات را احصاء کرده و سپس نسبت به بیان آنها در رسانههای جمعی و تریبونهای مختلف اقدام کنید که تشکیل جلسات منظم نیاز اصلی این امر است.
مدیرکل تبلیغات اسلامی آذربایجانغربی، تاکید کرد: ما میخواهیم بانوان جزو اقشار تاثیرگذار جامعه بمانند که هدف انقلاب اسلامی نیز همین است.
وی با اشاره به اینکه موسسات قرآنی سرمایههای فرهنگی استان هستند، بیان داشت: حضور در این موسسات برای داشتن جامعه قرآنی و نیز بیان مشکلات و ارائه راهکار برای این مشکلات نیازی است که امروز بیش از هر زمانی به آن نیاز داریم.
حجت الاسلام داداش زاده، در پایان سخنان خود، جهاد برای حل مشکلات را خواسته اصلی رهبر انقلاب دانست و گفت: این جهاد باید از سوی بانوان بیش از اقشار دیگر انجام شود تا زمینه برای حل مشکلات این قشر و نیز ارتقای سلامت معنوی و اجتماعی آنها فراهم شود.
