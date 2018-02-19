واکسیناسیون۱۷۶ قلاده سگ در اسلام آباد غرب

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل دامپزشکی استان کرمانشاه، دومین جلسه کمیته مبارزه با بیماری آنفلوانزای فوق حاد پرندگان و بیماری هاری در محل دفتر فرماندار اسلام آباد غرب برگزار شد.

دکتر صید محمد قاسمی، رئیس شبکه دامپزشکی اسلام آباد غرب در این جلسه ضمن ارائه توضیحاتی در خصوص بروز بیماری آنفلوانزای فوق حاد پرندگان در کشور و استان، خواستار همکاری هرچه بیشتر ادارات با شبکه دامپزشکی شد.

وی همچنین با اشاره به بیماری خطرناک هاری بیان کرد: با مشاهده یک قلاده سگ ولگرد مشکوک به هاری در دهستان شیان کارشناسان این شبکه، سریعا اقدام به نمونه گیری و دفن بهداشتی لاشه کردند.

قاسمی ادامه داد: آموزشهای لازم در راستای آشنایی با ویروس این بیماری و نحوه مقابله با آن در صورت گزش حیوان هار به اهالی و روستاهای مجاور ارائه شد و به منظور پیشگیری از این بیماری بسیار خطرناک تعداد ۱۷۶ قلاده سگ صاحبدار تا شعاع ۳ کیلومتری علیه بیماری هاری به صورت رایگان واکسینه شد.

این مقام مسئول از همکاری کارشناسان اداره محیط زیست شهرستان تقدیر و تشکر کرد و افزود: دیده بانان اداره محیط زیست، منطقه را از نظر وجود حیوان هار در حیات وحش پایش کردند که خوشبختانه مورد مشکوکی مشاهده نشد.

وی در پایان به مصوبات جلسه اشاره و تصریح کرد: با توجه به اهمیت بیماری های مشترک بین انسان و دام مصوب شد که در صورت اعلام نیاز شبکه دامپزشکی، کلیه دستگاهای اجرایی شهرستان موظفند از نظر امکانات لجستیکی و نیروی انسانی همکاری لازم را با شبکه دامپزشکی به عمل آورند.