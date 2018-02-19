بودجه مصوب، مطلوب شورا نبود/ ۲۰درصد انقباض داشتیم

به گزارش خبرنگار مهر، مجید فراهانی در نشست خبری با موضوع بررسی بودجه مصوب شهرداری تهران گفت: به دلیل تنگناهای مالی و ساختار معیوبی که مدیریت شهری با آن رو به روست، لایحه بودجه را با وجود اینکه مطلوب ما نبود، تصویب کردیم.
وی گفت: اکنون با تصویب بودجه، باید برای عدالت محور شدن بودجه و کاهش قیمت خدمات تلاش کنیم.
رییس کمیته بودجه و نظارت شورای شهر ادامه داد: امروز تهران به شدت گران اداره می شود باید این ساختارها اصلاح شود.
وی با اشاره به شفافیت بودجه گفت: امسال بودجه زیر ذره بین نگاه شهروندان بررسی شد. سال های قبل افراد محدودی در جلسات غیر علنی بودجه را بررسی می کردند اما امسال هم شهرداری و هم شورا بودجه را به صورت عمومی منتشر کرده است.
فراهانی اضافه کرد: برگزاری ساعتها جلسه و بیش از ۵۰ ساعت جلسات کارشناسی با مناطق سازمانها و معاونتها برای تصویب بودجه ۹۷ شهرداری تهران داشته ایم که در نوع خود بیسابقه و بی نظیر بوده است.
وی ادامه داد: برهمین اساس شهرداری تهران را مکلف کردهایم که هر سه ماه یک بار گزارشی را از انجام بودجه ۹۷ شهرداری تهران به شورا ارائه کند.
رئیس کمیته بودجه و نظارت شورای شهر تهران در ادامه با تأکید براینکه بعد از تصویب بودجه ۹۷ تازه کار شورای شهر تهران آغاز خواهد شد گفت: یکی از اصلیترین کار نمایندگان مردم در پارلمان محلی حسن نظارت بر کار بودجه خواهد بود و قول خواهیم داد که جزئیات آن را در اختیار شهروندان قرار دهیم و تلاش کنیم ضریب تحقق بودجه را در سال آینده افزایش دهیم.
فراهانی تصریح کرد: یکی از نکات قوت بودجه ۹۷ شهرداری تهران تصویب خزانه واحد برای شهرداری تهران بوده است که راه اندازی این خزانه به منزله این است که کل بودجه شهرداری تهران و بخشهای مختلف از مناطق، معاونتها و سازمانها باید به این خزانه واریز شود.
وی در ادامه نشست خبری با اشاره به اینکه علی رغم کاهش جدی بودجه ۹۷ شهرداری تهران و انقباضی بودن بودجه، تصریح کرد: بیش از ۵۰ درصد از بودجه شهرداری تهران وابسته به حوزه شهرسازی و تراکم فروشی بوده است و به همین جهت تلاش شده بودجه ۹۷ شهرداری تهران به صورت انقباضی بسته شود.
رئیس کمیته بودجه و نظارت شورای شهر تهران با اشاره به پرداخت دیون پیمانکاران و بدهی بانکها، تصریح کرد: قاعدتا ما باید برای بودجه سال ۹۷ رقم ۲۰ هزار میلیارد تومانی را پیش بینی میکردیم اما با توجه به شرایط بودجه ۹۷ شهرداری تهران به مبلغ ۱۷ هزار و ۴۳۰ میلیارد تومانی بسته شده است.
فراهانی افزود: علیرغم اینکه بودجه ۹۷ شهرداری تهران انقباضی بسته شده است اما تلاش شد بودجه حمل و نقل عمومی به مراتب نسبت به سال ۹۶ افزایش یابد ضمن اینکه به شهرداری تهران نیز اجازه داده شد که به مبلغ ۴ هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت خریداری کند.
وی تصریح کرد: در فرآیند تصویب بودجه علی رغم اجازه به شهرداری تهران برای انتشار اوراق مشارکت به میزان ۴ هزار تومان، ۱۸۰ هزار میلیارد تومان به بودجه عمومی اضافه شد.
رئیس کمیته بودجه و نظارت شورای شهر تهران گفت: علاوه بر تمامی مسائلی که عنوان شد به شهرداری تهران نیز اجازه داده شد از محل اجرای طرح ترافیک جدید مبالغ آن را در حوزه حمل و نقل هزینه کند.
فراهانی به موضوع هوشمندسازی شهر تهران اشاره کرد و گفت:در این زمینه نیز اعتبارات خوبی درسال ۹۷ نسبت به سال ۹۶ پیش بینی شده است.
وی از پرداخت بدهیهای شهرداری تهران به بانکها، پیمانکاران اشخاص حقیقی و حقوقی خبر داد و گفت: در این بخش نیز تلاش میشود در ۴ سال آینده بخش قابل توجهی از این بدهیها پرداخت شود.
رئیس کمیته بودجه و نظارت شورای شهر تهران گفت: بخشی از این بدهیهای شهرداری به بانکها، پیمانکاران و اشخاص حقیقی و حقوقی به سالهای ۸۸ و ۸۹ و ۹۰ برمی گردد.
فراهانی بادامه داد یکی از موضوعات دیگری که در بودجه ۹۷ توجه شده است توجه به اشخاص خاص سالمندان و معلولان و تحقق شهر دسترس پذیر و دوستدار کودک است و تلاش میشود عدالت منطقهای در سال آینده ایجاد شود.
وی از تحقق درآمدهای پایدار در بودجه ۹۷ شهرداری تهران اشاره کرد و گفت: تلاش میشود این رقم به حدود ۵۰ درصد نسبت به سال ۹۶ برسد.
رئیس کمیته بودجه و نظارت شورای شهر تهران گفت: از ۱۷ هزار و ۴۳۰ هزار میلیارد تومان بودجه شهرداری تهران ۷ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان درآمدهای پایدار و مابقی درآمدهای ناپایدار هستند.
فراهانی افزود: بیشترین افزایش در بودجه ۹۷ در حوزه حمل و نقل پیش بینی شده است.
وی در خصوص میزان بدهی دولت به شهرداری تهران گفت: هنزو رقم دقیقی مشخص نیست و در این بخش مناقضه وجود دارد و رقم ان از هزار تا ۲۰ هزار میلیارد تومان مطرح می شود.
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