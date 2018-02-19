برنامه های هنری و فرهنگی ایام نوروز متناسب با شهر جهانی یزد باشد

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی سالاری ظهر امروز در نشست برنامه ریزی برای ارائه خدمات مناسب به گردشگران نوروز ۹۷ با بیان اینکه همه تدابیر لازم به‌منظور پذیرایی مناسب از مسافران و گردشگران در ایام نوروز توسط دستگاه‌های ذی‌ربط اتخاذ شود، اظهار داشت: اجرای برنامه‌های متنوع فرهنگی و هنری با تأکید بر فرهنگ بومی و بهره‌گیری از نمادها و آئین‌های سنتی و محلی، در این ایام در دستور کار قرار گیرد

وی با اشاره به ثبت جهانی شهر یزد در فهرست آثار یونسکو و ضرورت ارائه خدمات متفاوت نسبت به گذشته به مسافران و گردشگران خاطرنشان کرد: در این ایام گردشگران با یک نگاه ویژه به یزد سفر خواهند کرد بنابراین از همه نهادها و ادارات می‌خواهیم تا برنامه‌های خود را در قالب شهر میراث جهانی ارائه کنند زیرا شهر یزد به‌عنوان شهر مرکز استان تابلوی تمام استان بوده و می تواند رونق صنعت گردشگری و افزایش حضور مسافران را در سایر شهرها و شهرستان‌ها را نیز به دنبال داشته باشد.

وی خواستار برگزاری برنامه‌ها و جشنواره‌های متنوع فرهنگی، هنری در ایام نوروز شد و تصریح کرد: معرفی فرهنگ و آداب و رسوم یزد و همچنین شاد، جذاب و خلاقانه بودن برنامه‌ها باید مدنظر نهادهای متولی باشد.

سالاری توجه به مسئله امنیت مسافران و گردشگران در ایام نوروز را مهم و ضروری دانست و ابراز داشت: شهرستان یزد نقاط گردشگری زیادی را دارد که نه تنها باید آن‌ها را توسعه داد بلکه لازم است در خصوص امنیت مکان‌های گردشگری مرکز استان توجه ویژه‌ای شود.

فرماندار یزد با بیان اینکه تعامل و همکاری سازمان‌های مردم‌نهاد و بخش خصوصی در پیشبرد برنامه‌های حوزه گردشگری مهم و ضروری است؛ تأکید کرد: تعامل دولت و بخش خصوصی در این بخش یکی از روش‌ها و اقداماتی است که علاوه بر ایجاد اشتغال پیشرفت مطلوب امور را در بردارد.

به گزارش مهر، این نشست شهردار یزد و مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری استان نیز به ارائه نقطه نظرات خود در خصوص برنامه‌ها و اقدامات به‌منظور استقبال از ایام نوروز در شهرستان یزد ارائه کردند.

مقرر شد جلسه ای با حضور متولیان امور فرهنگی به منظور هماهنگی برنامه های پیش بینی شده برای ایام نوروز در اسرع وقت تشکیل شود.