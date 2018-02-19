فضای مجازی مکانی برای تبلیغ و توزیع آسان تر مواد مخدر شده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دادگستری استان کرمان، عنایت الله دهقانی در جمع ماموران مبارزه با مواد مخدر درباره نقش سوداگران مرگ در انحطاط جامعه مطالب شنیدنی عنوان کرد وگفت: مبارزه تنها راه مهار اعتیاد در جامعه نیست و باید برنامه های پیشگیری از اعتیاد را هم دنبال کنیم که تنها با مشارکت مردم و جامعه عملی می شود.

وی تصریح کرد: مواد مخدر ویرانگر است و بسیاری از معتادان ناخواسته گرفتار مواد مخدر شده اند که این مساله اهمیت آموزش و نقش خانواده ها را در پیشگیری و کاهش این معضل بزرگ کم رنگ می کند.

دهقانی قاچاقچیان را از عوامل انحطاط و نابودی جامعه برشمرد و افزود: سوداگران مرگ تنها به فکر درآمد خود هستند و جمعیت جوان را هدف قرار داده اند.

وی بر اقدامات پیشگیری از وقوع جرم تاکید کرد و گفت: تمامی نهادها و ادارات از جمله آموزش و پرورش، بهزیستی، کمیته امداد امام خمینی باید در حوزه پیشگیری فعالیت بیشتری داشته باشند.

دهقانی عنوان کرد: اعتیاد بیماری اجتماعی است و ویرانگری حاصل از اعتیاد به مواد مخدر سقوط بسیاری از ارزشها و هنجارهای فرهنگی است که خود اعتیاد از عوامل اصلی شیوع بیماری های ایدز و هپاتیت است.

وی با اشاره به اینکه اعتیاد منشا بسیاری از جرائم از قبیل قتل، تجاوز، سرقت و غیره است، افزود: قوه قضائیه در برخورد با قاچاقچیان مواد مخدر که جمعیت جوان را طعمه خود قرار داده اند مصمم است و از مردم نیز خواست دستگاههای متولی این امر را یاری رسانند.

رئیس دادگاه عمومی شهرستان ارزوئیه در پایان از زحمات بی دریغ جان بر کفان ناجا به ویژه ماموران مبارزه با مواد مخدر ارزوئیه تقدیر و تشکر کرد.