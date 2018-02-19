به گزارش خبرگزاری مهر، همایش تأثیر انقلاب اسلامی در تمدن سازی نوین ایران اسلامی با هدف تبیین دیدگاه های مقام معظم رهبری در شکل گیری تمدن نوین اسلامی برگزار می شود.

در برگزاری این همایش دو پیش نشست برگزار شده و پیش نشست سوم با حضور سیدمحمدحسین متولی امامی، ابوالحسن فیاض انوش، احمد عزیزخانی، مسعود مطهری نسب و محمدباقر خزائیلی برگزار می شود.

این نشست روز دوشنبه ۷ اسفندماه از ساعت ۱۳ تا ۱۷ در تالار گروه معارف دانشگاه اصفهان برگزار می شود.

علاقمندان برای شرکت در این نشست تا تاریخ سوم اسفندماه با شماره تلفن ۰۳۱۳۷۹۳۲۵۹۰ تماس بگیرند.