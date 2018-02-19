تسریع در استانداردسازی مخازن خودروهای گازسوز استان بوشهر

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرحیم بهره‌مند ظهر دوشنبه در بازدید از مرکز معاینه فنی خودروهای سبک بوشهر اظهار داشت: با توجه به گذشت چندین سال از نصب مخازن گاز در خودروهای گازسوز و عدم وجود مرکزی برای انجام بازدید و بازرسی ادواری این گونه مخازن در استان، شرایط استانداردسازی مخازن خودروها با همکاری سایر دستگاه‌های ذی‌ربط در مرکز معاینه فنی خودروی بوشهر فراهم و تسهیل می‌شود.

وی با اشاره به خطرات بی‌توجهی به وضعیت مخازن خودروهای گازسوز گفت: مخازن خودروهای گازسوز بعد از سه سال حتماً باید مورد بازرسی ادواری سالیانه قرار بگیرد و وضعیت آن بررسی شود؛ چرا که در صورت بروز کوچک‌ترین مشکل در بدنه مخزن و قطعات مرتبط با آن، هر لحظه خطر انفجار مخزن وجود دارد.

مدیرکل استاندارد استان بوشهر، ضمن کسب اطلاع از شرایط و مشکلات خدمات‌رسانی مرکز معاینه فنی خودروهای سبک بوشهر در خصوص مخازن خودروهای گازسوز، یادآور شد: طبق قانون، خودروهایی که 3 سال از زمان نصب مخزن گاز CNG آن‌ها می‌گذرد باید مورد بازدید چشمی قرار گیرند.

وی ادامه داد: مخزن خودروهایی که شش سال از زمان نصب مخزن گاز CNG آن‌ها گذشته است، باید توسط مرکز معاینه فنی خودرو و زیر نظر شرکت بازرسی مجاز، جهت انجام تست هیدرواستاتیک به آزمایشگاه تأیید صلاحیت شده استاندارد ارسال شود.