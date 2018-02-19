تونل ریلی البرز پروژه راهبردی برای ایران است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد اسلامی در نشست بررسی طرح تونل ریلی البرز با رییس و اعضاء شورای اسلامی شهر تهران اظهار داشت: این پروژه یک پروژه استراتژیک برای ایران است، امروزه حجم خودروی وارده به استان مازندران بسیار مشکل ایجاد کرده، لذا این پروژه راهبردی است و باید مطالعات زمین شناسی دقیق و عمیق باشد و با یک کار دقیق مطالعاتی اجرا شود.

مقام عالی دولت در مازندران، یاد آور شد: یک سری حقایق است که نمی توان از کنار آن به راحتی گذشت؛ امروزه کریدور حمل و نقل خودرو محور تهران شمال مسبب بسیاری از تبعات اجتماعی شده است، یکی از دلایل رکود اقتصادی همین بحث حمل و نقل است به طوریکه وقتی راهی یکطرفه می شود هزاران مشکل برای مردم ساکن به وجود می آید، شهرک های صنعتی ما در ارسال محصولات خود دچار مشکل هستند و این مهم باید از طریق یک راهکار علمی حل شود.

استاندار مازندران، خاطر نشان ساخت: ما باید این تحول را در خود به وجود آوریم که حمل و نقل ریلی مورد نیاز استان های شمالی کشور است چرا که این امر در بحث شکوفایی اقتصادی، رونق گردشگری و تولید اشتغال می تواند مفید به فایده باشد.

اسلامی یادآور شد: این پروژه هم در سطح ملی و هم در سطح استانی راهبردی است، تقاضای ما این است که این مطالعات به طور عمیق صورت گیرد، ضمن اینکه ما نشان دادیم در اجرای مگا پروژه ها نظیر مگا پروژه مهار آب های مرزی می توانیم موفق باشیم.

وی افزود: در حال حاضر ۴۰ درصد زمین های مرغوب شمال تبدیل به شهرک های اقامتی شده که این شهرکها در اکثر مواقع دچار شب مردگی هستند که می دانید شب مردگی خود مسبب بسیاری از آسیب های اجتماعی است، حال اگر این اتفاق رخ دهد از خیلی از معضلات نجات پیدا خواهیم کرد.