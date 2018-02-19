به گزارش خبرنگار مهر، عاطف ناصری بعدازظهر دوشنبه در حاشیه بررسی برنامه ساماندهی جارچیان در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: فعالیت فرد به عنوان جارچی به خودی خود جرم نبوده و نمی‌توان با این نوع فعالیت برخورد قضایی داشت.

وی افزود: با این وجود در ماه‌های اخیر با جارچیانی که تردد مسافران را سد کرده و یا برای آن ها مشکل به وجود آورده‌اند برخورد شده و برخی بعد از بازداشت با دریافت ضمانت آزاد شدند.

فرماندار سرعین متذکر شد: به ویژه در اواخر تابستان امسال موضوع ساماندهی جارچیان قویاً پیگیری شده و لازم است این طرح در نوروز سال آینده نیز عملیاتی شود.

ناصری خواستار مشارکت اداره کل میراث فرهنگی استان برای اجرای این مهم شد و تأکید کرد: در نظر داریم جارچیان به شکل مناسب و قانونی ساماندهی شوند و از ایجاد گرفتاری برای مسافران به جد اجتناب شود.

وی تأکید کرد: در واقع در برنامه‌های پیش رو به جای تمرکز بر برخورد قضایی به جلب مشارکت همگانی و اجتماعی جارچیان با همکاری دستگاه‌های متولی توجه شده است.