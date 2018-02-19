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۳۰ بهمن ۱۳۹۶، ۱۶:۱۶

در آستانه عید نوروز؛

جارچیان مراکز اقامتی سرعین ساماندهی می‌شوند

جارچیان مراکز اقامتی سرعین ساماندهی می‌شوند

سرعین- فرماندار سرعین گفت: در آستانه عید نوروز با هدف خدمت‌رسانی مطلوب به مسافران، جارچیان مراکز اقامتی این شهرستان ساماندهی می‌شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، عاطف ناصری بعدازظهر دوشنبه در حاشیه بررسی برنامه ساماندهی جارچیان در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: فعالیت فرد به عنوان جارچی به خودی خود جرم نبوده و نمی‌توان با این نوع فعالیت برخورد قضایی داشت.

وی افزود: با این وجود در ماه‌های اخیر با جارچیانی که تردد مسافران را سد کرده و یا برای آن ها مشکل به وجود آورده‌اند برخورد شده و برخی بعد از بازداشت با دریافت ضمانت آزاد شدند.

فرماندار سرعین متذکر شد: به ویژه در اواخر تابستان امسال موضوع ساماندهی جارچیان قویاً پیگیری شده و لازم است این طرح در نوروز سال آینده نیز عملیاتی شود.

ناصری خواستار مشارکت اداره کل میراث فرهنگی استان برای اجرای این مهم شد و تأکید کرد: در نظر داریم جارچیان به شکل مناسب و قانونی ساماندهی شوند و از ایجاد گرفتاری برای مسافران به جد اجتناب شود.

وی تأکید کرد: در واقع در برنامه‌های پیش رو به جای تمرکز بر برخورد قضایی به جلب مشارکت همگانی و اجتماعی جارچیان با همکاری دستگاه‌های متولی توجه شده است.

کد مطلب 4232152
محمد میرزایی ناطق

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