کسب ۲ عنوان توسط خبرنگاران خبرگزاری مهر در جشنواره اربعین

به گزارش خبرنگار مهر، ۱۲۷ اثر از اهالی رسانه سه استان ایلام، خوزستان و کرمانشاه در نخستین سوگواره اربعین در آیینه رسانه دریافت شد که در نهایت ۱۴ اثر برگزیده شدند.

در بخش خبر مجتبی کاور از خبرنگاران خبرگزاری مهر در استان ایلام موفق به کسب رتبه سوم شد.

همچنین در بخش گزارش کوثر کریمی از خبرنگاران خبرگزاری مهر در استان خوزستان موفق به کسب رتبه سوم شد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی ایلام گفت: رسانه ها بیشترین تاثیر را در معرفی راهپیمایی اربعین در بعد بین المللی داشتند.

عمران خودآموز روز دوشنبه در آیین اختتامیه نخستین سوگواره اربعین در آیینه رسانه ها در ایلام اظهار داشت: دنیای استکبار همواره تلاش می کند رسانه ها را در سیطره خود در آورد تا از این طریق اهداف خود را که همانا بسط و گسترش هژمونی آنان است در کشورهای مستقل بنیان نهد.

وی ادامه داد: این رویکرد در سال های اخیر با گسترش شبکه های اجتماعی وابسته به آنان توسعه پیدا کرده و تلاش می کنند از این شیوه منافع خود را دنبال کنند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی ایلام تاکید کرد: خبرنگاران رسانه های مستقل همواره سعی کرده اند سخنگوی مردم مظلوم و ستمدیده بوده و در برابر خوی استکبارستیزی کشورهای استعماری مقابله کنند.

خودآموز با اشاره به برگزاری راهپیمایی اربعین حسینی در سال های اخیر گفت: سال به سال بر شکوه و عظمت این حرکت جهان اسلام و شیعیان عالم افزوده می شود و این حرکت نهادینه شده است.

وی نقش رسانه های کشورمان را در معرفی این حرکت عظیم تعیین کننده دانست و افزود: بدون شک که همراهی رسانه ها در آشنایی هرچه بیشتر این کنگره عظیم نبود، انگونه که باید این راهپیمایی در ابعاد بین الململی معرفی نمی شد.

وی با تمجید از تلاش عموم خبرنگاران رسانه های مختلف استان در پوشش اخبار ایام اربعین تاکید کرد: این روحیه نشان از عمق و ریشه اعتقاد به مبانی اسلامی در میان قاطبه اهالی رسانه در کشور دارد.