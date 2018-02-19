الزامات پدافند زیستی در حوزه محصولات غذایی اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمدصادق طهماسبی ظهر امروز در نشست ساماندهی مرغداری ها و گلخانه های استان یزد اظهار داشت: همه ما به اهمیت پدافند زیستی و حفظ امنیت غذایی مردم واقف هستیم و اهمیت این موضوع تا آنجاست که رهبر معظم انقلاب نیز از بخش کشاورزی به عنوان یک بخش استثنایی یاد کرده اند.

دبیر شورای پدافند غیرعامل استان ادامه داد: ضروری است اقدامات و الزامات پدافند زیستی و غیرعامل را در حوزه محصولات غذائی داشته باشیم زیرا تهدیدات زیستی در برخی موارد تهدیداتی خاموش و گاه به سختی قابل کنترل هستند.

طهماسبی افزود: حفظ امنیت غذایی مردم و سلامت آنها به عنوان سرمایه های اصلی کشور و استان در اولویت فعالیت های پدافند غیرعامل استان قرار دارد.

مدیرکل پدافند غیرعامل استانداری خاطرنشان کرد: خوشبختانه در استان یزد با حمایت های استاندار و راهنمایی های معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار، تعامل دستگاه ها و نهادهای اجرایی استان ازجمله اداره کل دامپزشکی، فرماندهی نیروی انتظامی و سازمان جهاد کشاورزی استان در حوزه تهدیدات زیستی و به ویژه مهار آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان، شناسائی کانون های آلوده و انهدام مرغ ها و طیور مبتلا به این بیماری، اقدامات سریع و بسیارخوبی انجام شده و همچنان تا مهار و پاک سازی کامل درحال انجام است.

دبیر قرارگاه پدافند زیستی استان گفت: البته باید در این مقوله قبل از هر فعالیتی به اقدامات پیشگیرانه توجه کنیم تا به بیت المال، سرمایه های مردم و اقتصاد استان و کشور ضربه وارد نشود و مولفه های اصلی تولید و توسعه مورد تهدید قرار نگیرد.

طهماسبی بر ضرورت تشکیل کارگروهی تخصصی در قالب قرارگاه پدافند زیستی استان برای شناسایی، رصد و پایش واحدهای تولیدی دام و طیور و بررسی فرآیند صدور مجوز این واحدهای تولیدی تاکید کرد.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری در این نشست ضمن اشاره به وجود قوانین صدور مجوز برای واحدهای تولید دام و طیور خواستار تعیین متولی برای جلوگیری از فعالیت واحدهای غیرمجاز و اقدامات کنترلی با هماهنگی دستگاه قضایی در استان شد.

مدیرکل دامپزشکی استان نیز در این جلسه ضمن ارائه گزارشی از فعالیت های کنترلی و مهار آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان در استان بر ضرورت اقدامات جدّی و توجه به زیرساخت ها در مهار این بیماری تاکید کرد.

گفتنی است در نشست ساماندهی مرغ داری ها و گلخانه های استان از سوی کارشناسان حاضر در این نشست مطرح شد: ویروس بیماری آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان درحال حاضر در چرخه تولید طیور استان وجود دارد و به عنوان یک تهدید زیستی در این صنعت تلقی می شود که توجه جدّی مسئولان و مشارکت مردم در مهار این بیماری حائز اهمیت است.