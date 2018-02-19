اسامی نامزدهای جنبش امل در انتخابات ۲۰۱۸ پارلمانی لبنان اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، نبیه بری رئیس مجلس لبنان در نشست خبری ویژه اعلام فهرست برنامه جنبش امل برای انتخابات پارلمانی ۲۰۱۸ اعلام کرد: ضمن تشکر از همه طوایف و مذاهب و گروههایی که به گزینه های ما اعتماد کردند این اعتماد دچار خلل نخواهد شد زیرا ما در برابر شما مسئول هستیم. در راستای روند سابق از شما می خواهم که به فهرستی که به آن می پردازم با فراکسیون وفاداری به مقاومت و دیگر همپیمانان بر حسب حوزه های انتخاباتی پایبند باشید.

وی افزود: در راس برنامه انتخاباتی ما؛ پایبندی به قانون اساسی و منشور وفاق ملی و اصل همزیستی و گفتگو، حفظ وحدت و حاکمیت لبنان در برابر طمع ورزی های اسرائیل، تلاش برای تشکیل هیات ملی برای از بین بردن طایفه بندی سیاسی، افزایش توان ارتش، تقویت نیروهای امنیتی و مبارزه با جرایم سازمان یافته ضد امنیت ملی از قبیل مواد مخدر که نسلها را تباه می کند، همچنین پایبندی به معادله ارتش، ملت و مقاومت و طرح مقاومتی که امام موسی صدر بنیان نهاد، پایبندی به حاکمیت ملی و آزادسازی مزارع شبعا، کفرشوبا و روستای الغجر، مخالفت با تحرکات اسرائیل ضد لبنان قرار دارد و ما از سازمان ملل و نیروهای یونیفیل می خواهیم که به تلاش های خود برای ترسیم خط سفید دریایی برای حفظ حقوق ما در منابع طبیعی دریایی اهتمام ورزند.

بری تاکید کرد: ما به تلاش برای پیگیری موضوع استخراج منابع نفت و گاز در خشکی و دریا و تاسیس صندوق ملی و شرکت نفت، نوسازی در راستای تحقق مشارکت سیاسی واقعی برای همه شهروندان و مشارکت جوانان از طریق کاهش سن انتخاب از طریق فعال کردن شورای عالی تربیتی ادامه خواهیم دادیم و در راستای اختصاص سهم به زنان برای تقویت حضور آنها و نماینده شدن در پارلمان حرکت خواهیم کرد زیرا عاقلانه نیست که نیمی از جامعه را زنان تشکیل دهند اما نسبت نمایندگی آنها در این حد نباشد. همچنین در راستای تصویب قوانینی در راستای نوسازی و تشکیل دولت الکترونیک که زندگی مردم را آسان کند و ایجاد هزاران فرصت شغلی و فعال کردن نقش دستگاه های نظارتی حرکت خواهیم کرد.

وی گفت: درباره جهان عرب و منطقه ما حمایت کامل خود را از حق بازگشت و حق تعیین سرنوشت و تشکیل کشور مستقل فلسطین اعلام می کنیم. اسرائیل دشمن است نه جمهوری اسلامی ایران. ما خواهان راهکار سیاسی برای حل بحران سوریه و بازگشت ثبات در آن هستیم. از بازسازی عراق حمایت می کنیم و حامی راهکار سیاسی برای بحران یمن هستیم . از شکست تروریستها در مصر و لیبی حمایت می کنیم. آزادی امام موسی صدر و همراهانش اساس در فهرست و فراکسیون انتخاباتی ما قرار دارد. از اولویت های ما تشکیل کمیته پارلمانی برای پیگیری موضوع است.

بری گفت: اسامی نامزدهای جنبش امل در انتخابات پارلمانی ۲۰۱۸ لبنان عبارتند از علی خریس، عنایة عزالدین، نبیه بری، علی عسیران، میشل موسی در حوزه دوم جنوب. ایوب حمید، علی بزی، یاسین جابر، هانی قبیسی، علی خلیل، انور الخلیل، قاسم هاشم در حوزه سوم جنوب. محمد نصرالله در حوزه دوم بقاع و غازی زعیتر در حوزه سوم بقاع، محمد خواجه در حوزه دوم بیروت و فادی علامه درحوزه سوم جبل لبنان.