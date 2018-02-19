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۳۰ بهمن ۱۳۹۶، ۱۶:۰۸

معاون فرهنگی ورزش و جوانان چهارمحال و بختیاری:

خانه جوان چهارمحال و بختیاری سال ۹۷ راه اندازی می شود

خانه جوان چهارمحال و بختیاری سال ۹۷ راه اندازی می شود

شهرکرد- معاون فرهنگی ورزش و جوانان استان چهارمحال و بختیاری گفت: راه اندازی خانه جوان چهارمحال و بختیاری از مهمترین برنامه های سال ۹۷ است.

علی نادری در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه راه اندازی خانه جوان چهارمحال و بختیاری از مهمترین برنامه های سال ۹۷ است، اظهار داشت: راه اندازی خانه جوان در این استان نقش مهمی در حل مشکلات جوانان در بخش های مختلف دارد.

وی عنوان کرد: پیگیری و حل مشکلات جوانان با همکاری سازمان های مردن نهاد ضروری است و باید تلاش کرد که مشکلات جوانان در بخش های مختلف ازدواج، شغل، ورزش و نشاط و... حل شود.

معاون فرهنگی و امور جوانان ورزش و جوانان استان چهارمحال و بختیاری تاکید کرد: راه اندازی اتاق فکر جوانان از دیگر برنامه های ورزش و جوانان چهارمحال و بختیاری در سال ۹۷ است.

وی بیان کرد: بهره گیری از ظرفیت های سازمان های مردن نهاد در حل مشکلات جوانان در این استان ضروری است.

معاون فرهنگی و ورزش و جوانان استان چهارمحال و بختیاری ادامه داد: توسعه برنامه های آموزشی نقش مهمی در حل مشکلات جوانان دارند که این امر در دستور کار قرار گرفته است.

کد مطلب 4232208

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