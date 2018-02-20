امکان تجهیز کارگاره ها و آزمایشگاه های دانشگاه ها وجود ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین عسکریان ابیانه در یک برنامه خبری با اشاره به تصویب اختصاص یک میلیارد دلار از منابع فاینانس برای تجهیز آزمایشگاه‌ها توسط نمایندگان مجلس گفت: کل اعتبارت وزارت علوم در سال ۹۷، اعم از دانشگاه‌ها، پژوهشگاه ها، مراکز رشد و حوزه های ستادی، ۹ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان است که نسبت به سال ۹۶ حدود ۱۳.۲۸ درصد رشد داشته است.

وی ادامه داد: اما نیاز حداقلی ما برای اینکه پژوهش را نیز پوشش دهیم، رشد ۳۰ درصدی است، یعنی حدود ۱۷ درصد حداقل نیازی است که ما کم داریم و با آن رشدی که در بودجه ۹۷ داشته ایم نمی توانیم، تجهیز کارگاه‌ها و آزمایشگاه ها را رقم بزنیم.

معاون اداری مالی وزارت علوم افزود: ما از نمایندگان مجلس و تلفیق که چنین مصوبه ای داشتند تشکر می کنیم، ولی اینکه عنوان شده دانشگاه ها مجاز هستن از اعتبار مذکور استفاده کنند، مکلف بودن را نخواهد داشت.

وی افزود: به فرض اینکه همه آن محقق شود، سازوکارخاص فاینانس را خواهد داشت، شاید بعضی کارگاه‌ها را شامل نشود.

عسکریان ابیانه درخصوص اینکه چرا از صندوق توسعه ملی این اعتبار در اختیار وزارت علوم قرار نمی گیرد، گفت: صندوق توسعه ملی راه راحت تری است، نظردولت نیز این بود که یک میلیارد دلار از این محل اختصاص داده شود.

وی افزود: همچنین کمیسوین تلفیق نیز دستگاه‌ها را مکلف کرده است تا یک درصد پژوهشی خود را به پژوهانه ها، دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پروژه های تحصیلات تکمیلی اختصاص دهند.