به گزارش خبرنگار مهر، احمد آخوندی بعد از ظهر دوشنبه در نشست با بخشدار بردخون گفت: حوزه سلامت حوزه بسیار حساس، گسترده و پر مشغله‌ای است و فعالیت در این حوزه نیازمند مشارکت همگانی است.

وی با تشریح حوزه سلامت بخش بردخون گفت: در این بخش، یک مرکز خدمات جامع سلامت، ۵ خانه بهداشت، یک پایگاه سلامت و ۲ پایگاه فوریت‌های پزشکی ۱۱۵ جاده ای وجود دارد که خدمات سلامت را به جمعیتی بالغ بر ۱۰ هزار نفر اعم از ایرانی و غیر ایرانی ارائه می‌دهد.

وی با بیان اینکه ۸۰ درصد خانه‌های بهداشت بخش بردخون نوسازی شده، افزود: از ۵ خانه بهداشتی که در بخش بردخون وجود دارد ۴ خانه بهداشت نوسازی شده و عملیات اجرایی پایگاه فوریت‌های پزشکی بردخون نیز در حال اجرا است.

سرپرست شبکه بهداشت و درمان شهرستان دیر اظهار داشت: در دولت تدبیر و امید و با اجرای طرح تحول سلامت اقدامات بسیار خوبی انجام شده که یکی از این موارد نوسازی ابنیه‌های حوزه سلامت و فعالیت شبانه‌روزی مرکز خدمات جامع سلامت بردخون است.

آخوندی گفت: متوسط سن ابنیه‌های حوزه سلامت ۲۶ سال بود که با اجرای طرح تحول سلامت به ۱۱سال رسید و این نشان می‌دهد که اجرای این طرح و سیاست چقدر موثر و موفق بوده است.

وی با بیان اینکه در دولت تدبیر و امید هم از بعد نیروی انسانی و هم تجهیزات پزشکی اقدامات خوبی در حوزه سلامت بخش بردخون اتفاق افتاده، عنوان کرد: تجهیزات جدید آزمایشگاهی و پزشکی مانند اتوآنالایزر بیوشیمی، سل‌کانتر، یونیت دندانپزشکی، دسی‌شک، مانیتورینگ، تخت CPR، ترالی اورژانس در دولت تدبیر و امید خریداری و به مجموعه تجهیزات مرکز خدمات جامع سلامت بردخون افزوده شده است.

این مقام مسئول در شبکه بهداشت و درمان شهرستان دیر ادامه داد: در بعد نیروی انسانی در مرکز خدمات جامع سلامت بردخون، تعداد ماماها به ۴ نفر، دندانپزشکان به ۲ نفر، پزشکان به ۳ نفر، بهیار و پرستار به ۶ نفر، تکنسین فوریت‌های پزشکی به ۹ نفر و کارشناسان بهداشت به ۷ نفر افزایش یافته و ۴ بهورز جدید نیز جذب شده است.

وی گفت: کارشناس روانشناسی نیز طی همین مدت در مرکز خدمات جامع سلامت بردخون جذب شده و خدمات سلامت روان به گروه‌های هدف ارائه می‌دهد.

آخوندی با بیان اینکه یکی از کارهای مهمی که با اجرای طرح تحول سلامت در کشور شکل گرفت تشکیل پرونده الکترونیک سلامت است، گفت: با تلاش همکاران برای تمامی جمعیت ساکن شهر بردخون اعم از ایرانی و غیر ایرانی پرونده سلامت الکترونیک تشکیل شده و خدمات نوین سلامت به آنها ارائه می‌شود.

لزوم توسعه خدمات سلامت

بخشدار بردخون نیز در این نشست با تقدیر از فعالیت‌های انجام شده در حوزه سلامت بخش بردخون گفت: خدمات دولت تدبیر و امید در بخش بردخون کاملا مشهود است و حوزه سلامت در این زمینه موفق عمل کرده است.

علی اخلاقی با اشاره به حساسیت حوزه سلامت گفت: نگاه ما به حوزه سلامت ویژه است و برای توسعه این حوزه همه تلاش و توان خود را به کار می‌گیریم.

وی با تاکید بر مشارکت مردمی در حوزه سلامت گفت: در حوزه سلامت هم مانند دیگر حوزه‌ها مشکلات و کمبودهایی مشاهده می‌شود اما برای رفع این مشکلات نباید فقط متکی به کمک‌ دولت بود که نیازمند مشارکت مردمی و نقش خیرین سلامت در رفع مشکلات هستیم.

بخشدار بردخون به فعالیت‌های کلینیک سیار دندانپزشکی اشاره کرد و گفت: حضور دندانپزشکان در مناطق روستایی و ارائه خدمات دندانپزشکی به روستائیان یکی از کارهای بسیار خوب و ماندگار است که با اجرای طرح تحول سلامت آغاز شده و باعث رضایت‌مندی مردم شده است.

وی با تاکید بر ارائه خدمات بهداشتی و درمانی به کارگران مزارع گوجه‌فرنگی افزود: جمعیت شناور کارگری که در فصل کشاورزی در بخش بردخون ساکن‌اند نیازمند خدمات ویژه بهداشتی و انجام مراقبت‌های سلامتی اند و لازم است همچون گذشته به صورت فعال نسبت به بیماریابی آنها اقدام شود.