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۳۰ بهمن ۱۳۹۶، ۱۶:۰۸

رئیس دبیرخانه ستاد مشاغل خانگی:

نیمی از تسهیلات مشاغل خانگی هنوز پرداخت نشده است

نیمی از تسهیلات مشاغل خانگی هنوز پرداخت نشده است

رئیس دبیرخانه ستاد مشاغل خانگی با اشاره به اینکه برای سال جاری ۱۲ هزار میلیارد ریال تسهیلات برای این مشاغل هدفگذاری شده بود گفت: ۶ هزار میلیارد تومان از این اعتبارات هنوز ابلاغ نشده است.

به گزارش خبرنگار مهر، مهناز امامدادی گفت: از ١٢ هزار میلیارد ریال منابع مشاغل خانگی  ٦هزار میلیارد ریال آن ابلاغ شده است و نیمی از اعتبارات هنوز ابلاغ نشده است.

وی ادامه داد: همچنین ١٠ درصد از تسهیلات اشتغال پایدار روستایی و عشایر به مشاغل خرد و خانگی تخصیص یافته است.

امامدادی با اشاره به تسهیلات مورد نیاز مشاغل خانگی تأکید کرد: تاکنون ٥٩هزار و ٥٠٠ فقره مجوز برای مشاغل خانگی صادر شده، ٣٢ هزار و ٦٠٠ پرونده به بانکهای عامل ارسال و ١٤ هزار فقره تسهیلات اعطا شده است.

رئیس دبیرخانه ستاد مشاغل خانگی از افزایش سقف تسهیلات مشاغل خانگی خبر داد و یاد آور شد: پیش از این سقف تسهیلات به فرد ٥٠ میلیون ریال بود که هم اکنون به ٢٠٠ میلیون ریال رسیده است

وی با تاکید بر حرکت به سمت مشاغل پشتیبان و کاهش ایجاد مشاغل به صورت مستقل ادامه داد: همچنین تسهیلات پشتیبان از ٧٥٠ میلیون ریال به یکهزار میلیون ریال رسیده است.

رئیس ستاد دبیرخانه مشاغل خانگی با اشاره به نکات مهم و مورد توجه در پرداخت تسهیلات مشاغل خانگی اظهار داشت: یکی از موضوعات مهم انطباق طرح ها با ظرفیت و اولویت های استان مربوطه است.

امامدادی تصریح کرد: متقاضیان همچنین باید برای ورود به بازار و داشتن توان و برنامه منسجم برای بازاریابی و فروش و اختصاص بنگاه های بزرگتر آمادگی لازم را داشته باشند.

وی تأکید کرد: توجه به نوع و حجم فعالیت و عدم اصرار بر پرداخت تسهیلات یا اعطای یکسان تسهیلات به همه متقاضیان از نکات مهم دیگر در پرداخت تسهیلات مشاغل خانگی به شمار می رود.

کد مطلب 4232250
محمد جندقی

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