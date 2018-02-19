نیمی از تسهیلات مشاغل خانگی هنوز پرداخت نشده است

به گزارش خبرنگار مهر، مهناز امامدادی گفت: از ١٢ هزار میلیارد ریال منابع مشاغل خانگی ٦هزار میلیارد ریال آن ابلاغ شده است و نیمی از اعتبارات هنوز ابلاغ نشده است.

وی ادامه داد: همچنین ١٠ درصد از تسهیلات اشتغال پایدار روستایی و عشایر به مشاغل خرد و خانگی تخصیص یافته است.

امامدادی با اشاره به تسهیلات مورد نیاز مشاغل خانگی تأکید کرد: تاکنون ٥٩هزار و ٥٠٠ فقره مجوز برای مشاغل خانگی صادر شده، ٣٢ هزار و ٦٠٠ پرونده به بانکهای عامل ارسال و ١٤ هزار فقره تسهیلات اعطا شده است.

رئیس دبیرخانه ستاد مشاغل خانگی از افزایش سقف تسهیلات مشاغل خانگی خبر داد و یاد آور شد: پیش از این سقف تسهیلات به فرد ٥٠ میلیون ریال بود که هم اکنون به ٢٠٠ میلیون ریال رسیده است

وی با تاکید بر حرکت به سمت مشاغل پشتیبان و کاهش ایجاد مشاغل به صورت مستقل ادامه داد: همچنین تسهیلات پشتیبان از ٧٥٠ میلیون ریال به یکهزار میلیون ریال رسیده است.

رئیس ستاد دبیرخانه مشاغل خانگی با اشاره به نکات مهم و مورد توجه در پرداخت تسهیلات مشاغل خانگی اظهار داشت: یکی از موضوعات مهم انطباق طرح ها با ظرفیت و اولویت های استان مربوطه است.

امامدادی تصریح کرد: متقاضیان همچنین باید برای ورود به بازار و داشتن توان و برنامه منسجم برای بازاریابی و فروش و اختصاص بنگاه های بزرگتر آمادگی لازم را داشته باشند.

وی تأکید کرد: توجه به نوع و حجم فعالیت و عدم اصرار بر پرداخت تسهیلات یا اعطای یکسان تسهیلات به همه متقاضیان از نکات مهم دیگر در پرداخت تسهیلات مشاغل خانگی به شمار می رود.