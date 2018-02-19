سامانه هوشمند ثبت تخلفات جاده ای در آذربایجان غربی افتتاح شد

به گزارش خبرگزاری مهر، ۴۱ سامانه هوشمند در امتدا محورهای مواصلاتی از بازرگان در شمال استان تا بوکان در جنوب استان به طول ۵۲۰ کیلومتر نصب شده است.

۳۳ سامانه از این تعداد از امروز فعال و ۹ سامانه دیگر تا پایان سال فعال خواهند شد.

این سامانه های هوشمند، تخلفات مربوط به سرعت و رانندگی خارج از خطوط تمام خودروهای عبوری را ثبت و همچنین با تعیین میانگین سرعت در فاصله ۴۰ کیلومتری یعنی فاصله بین دو سامانه، تخلفات سرعت را ثبت و به طور خودکار جریمه رانندگان متخلف را صادر می کند.

محورهای مواصلاتی آذربایجان غربی از محورهای پرترد محسوب می شود و تجهیز جاده ها به سامانه ثبت تخلفات ضروری بود.