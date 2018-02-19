به گزارش خبرگزاری مهر کیومرث کلانتری در جلسه کارگروه کاهش آلودگی هوای استان تهران گفت: در ۹ جلسه گذشته این کارگروه مجموعا ۷۶ مصوبه برای دستگاههای مختلف و شهرداریها داشتیم که از مجموع این مصوبات، دستگاههای اجرایی توانسته بودند ۸۵ درصد آنها را اجرایی کنند و برخی دیگر نیز در حال اجراست.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران افزود: مهمترین بخشی که انجام شده بحث سوخت بود که خوشبختانه بر اساس اعلام شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی، کل بنزین توزیعی شهر تهران یورو۴ و کل گازوئیلی که در استان تهران توزیع میشود نیز یورو۴ است.
وی ادامه داد: بر اساس اعلام شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی، در مجموع ۱۰۰ درصد بنزین عرضه شده در شهر تهران و ۱۰۰ درصد گازوئیل توزیعی در استان تهران یورو۴ است.
کلانتری به اجرای طرح کهاب (جمعآوری و بازیافت بخارات بنزین) در مخازن جایگاههای عرضه سوخت اشاره و عنوان کرد: در یک مخزن طرح جمعآوری بخار بنزین اجرا و قرار شد که در ۲ مخزن دیگر تهران نیز این کار ازسوی شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی انجام شود.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران از ممنوعیت تردد کامیونهای فرسوده و فاقد معاینه فنی تا پایان سال در سطح شهر تهران خبر داد و گفت: مقرر شد با اجرای این مصوبه بتوانیم آلودگی پایان سال را مدیریت کنیم.
وی افزود: با توجه به تدابیر دولت در سال ۹۷ برای تبدیل کامیونهای فرسوده و جایگزینی این کامیونها مقرر شد صدا و سیما در بخشهای مختلف مالکان خودروها را به استفاده از این تسهیلات تشویق کند.
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