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۳۰ بهمن ۱۳۹۶، ۱۶:۳۲

در پیامی به حسن‌روحانی؛

رئیس‌جمهوری قزاقستان سانحه سقوط هواپیمای ایرانی را تسلیت گفت

رئیس‌جمهوری قزاقستان سانحه سقوط هواپیمای ایرانی را تسلیت گفت

رئیس‌جمهوری قزاقستان در پیامی حادثه سقوط هواپیما و جان باختن جمعی از هموطنان ایرانی را تسلیت گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، نورسلطان نظربایف رئیس جمهوری قزاقستان امروز دوشنبه در پیامی خطاب به حسن روحانی رئیس جمهوری ایران حادثه سقوط هواپیمای مسافربری تهران-یاسوج را تسلیت گفت.

سایت رسمی کاخ ریاست جمهوری قزاقستان به نقل از نظربایف در این خصوص اعلام کرد: از شنیدن خبر  حادثه سقوط هواپیمای ایرانی عمیقاً متأثر شدم.

رئیس جمهوری قزاقستان در ادامه سانحه مذکور را به خانواده قربانیان این حادثه تسلیت گفت و با آن ها ابراز همدردی کرد.

لازم به ذکر است، صبح روز گذشته پرواز هواپیمایی آسمان در مسیر تهران-یاسوج با ۶۶ مسافر و خدمه پرواز سقوط کرد.

هواپیمای‌ ای تی آر ساعت هشت و چهل و پنج دقیقه دیروز از فرودگاه مهرآباد پرواز و حدود ۵۰ دقیقه بعد به دلیل شرایط جوی به کوه دنا برخورد کرد.

متاسفانه تمام مسافران و خدمه این پرواز کشته شدند.

کد مطلب 4232265

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