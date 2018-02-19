به گزارش خبرگزاری مهر، نورسلطان نظربایف رئیس جمهوری قزاقستان امروز دوشنبه در پیامی خطاب به حسن روحانی رئیس جمهوری ایران حادثه سقوط هواپیمای مسافربری تهران-یاسوج را تسلیت گفت.

سایت رسمی کاخ ریاست جمهوری قزاقستان به نقل از نظربایف در این خصوص اعلام کرد: از شنیدن خبر حادثه سقوط هواپیمای ایرانی عمیقاً متأثر شدم.

رئیس جمهوری قزاقستان در ادامه سانحه مذکور را به خانواده قربانیان این حادثه تسلیت گفت و با آن ها ابراز همدردی کرد.

لازم به ذکر است، صبح روز گذشته پرواز هواپیمایی آسمان در مسیر تهران-یاسوج با ۶۶ مسافر و خدمه پرواز سقوط کرد.

هواپیمای‌ ای تی آر ساعت هشت و چهل و پنج دقیقه دیروز از فرودگاه مهرآباد پرواز و حدود ۵۰ دقیقه بعد به دلیل شرایط جوی به کوه دنا برخورد کرد.

متاسفانه تمام مسافران و خدمه این پرواز کشته شدند.