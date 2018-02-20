دستگاه تقرب پرواز فرودگاه یاسوج غیرعملیاتی است

وی که بدلیل برخی ملاحظات خواست نامش در مصاحبه ذکر نشود، در گفت وگو با خبرنگار مهر درباره وضعیت فرودگاه یاسوج اظهار داشت: این فرودگاه در منطقه کوهستانی واقع شده و وضعیت جوی و آب و هوای این منطقه در فصل زمستان اکثرا نامساعد است.

وی با بیان اینکه در اینگونه مواقع، باید برای چنین فرودگاه هایی دستورالعمل قوی و دستگاه ناوبری با فناوری بالا طراحی و تعبیه شود، افزود: دستگاه DVOR/DME این فرودگاه طبق اطلاعیه هوانوردی و نوتام (NOTAM: Notic To AirMan) های صادر شده، غیر عملیاتی است و هواپیما با دستگاه NDB که سال هاست در دنیا منسوخ شده در حال تقرب برای نشستن بوده است.

این کارشناس هوانوردی تأکید کرد: این دستگاه قدیمی (NDB) بر اساس کتاب راهنمایی که خود دستگاه دارد، در هوای بد و بارندگی و رعد و برق دچار خطا شده و دقت لازم را ندارد.

گفتنی است نوتام های صادره در خصوص فرودگاه یاسوج که در ساعت ۱۰:۵۱ دقیقه ۲۷ دسامبر ۲۰۱۷ صادر شده، شامل موارد زیر است:

A۴۴۴۷/۱۷ - DME YSJ ASSOCIATED WITH DVOR CH ۱۱۲Y NOT OPR DUE TO POWER. ۲۷ DEC ۱۰:۴۱ ۲۰۱۷ UNTIL ۲۷ MAR ۰۸:۰۰ ۲۰۱۸ ESTIMATED.

CREATED: ۲۷ DEC ۱۰:۵۱ ۲۰۱۷

این منبع آگاه یادآور شد: در این اطلاعیه هوانوردی اعلام شده دستگاه DVOR/DME فرودگاه یاسوج از ٢٧ دسامبر ٢٠١٧ ساعت ١٠:٤١ دقیقه تا ٢٧ مارس ٢٠١٨ به دلیل مشکل برق این دستگاه، غیر عملیاتی است و پروازها به سمت یاسوج فقط از یک دستگاه NDB که در دنیا منسوخ شده و در هوای بد، دقت لازم را ندارد، برای تقرب پرواز استفاده می شود.

نوتام که مخفف هشدار به هوانوردان است، به مجموعه اطلاعیه ها و هشدارهای هوانوردی گفته می شود که در برخی موارد، گستره مخاطبان آن داخلی و و درمواردی نیز بین المللی است. مرجع صدور نوتام در ایران، شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران است. نوتام برای همه فعالان صنعت هوانوردی اعم از خلبانان، کمک خلبانان و کروی پروازی، کارکنان عملیات پرواز ایرلاین ها، مراقبان پرواز، کارکنان عملیات هوانوردی فرودگاه ها و کلیه دست اندرکاران بخش عملیات پروازی ارسال می شود.