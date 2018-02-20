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۱ اسفند ۱۳۹۶، ۷:۰۲

در گفتگو با مهر اعلام شد؛

دستگاه تقرب پرواز فرودگاه یاسوج غیرعملیاتی است

دستگاه تقرب پرواز فرودگاه یاسوج غیرعملیاتی است

کارشناس صنعت هوانوردی گفت: اطلاعیه هوانوردی نشان می دهد دستگاه تقرب پرواز فرودگاه یاسوج غیر عملیاتی بوده و ناوبری هوایی این فرودگاه با دستگاه های قدیمی انجام می شود.

وی که بدلیل برخی ملاحظات خواست نامش در مصاحبه ذکر نشود، در گفت وگو با خبرنگار مهر درباره وضعیت فرودگاه یاسوج اظهار داشت: این فرودگاه در منطقه کوهستانی واقع شده و وضعیت جوی و آب و هوای این منطقه در فصل زمستان اکثرا نامساعد است.

وی با بیان اینکه در اینگونه مواقع، باید برای چنین فرودگاه هایی دستورالعمل قوی و دستگاه ناوبری با فناوری بالا طراحی و تعبیه شود، افزود: دستگاه DVOR/DME این فرودگاه طبق اطلاعیه هوانوردی و نوتام (NOTAM: Notic To AirMan) های صادر شده، غیر عملیاتی است و هواپیما با دستگاه NDB که سال هاست در دنیا منسوخ شده در حال تقرب برای نشستن بوده است.

این کارشناس هوانوردی تأکید کرد: این دستگاه قدیمی (NDB) بر اساس کتاب راهنمایی که خود دستگاه دارد، در هوای بد و بارندگی و رعد و برق دچار خطا شده و دقت لازم را ندارد.

گفتنی است نوتام های صادره در خصوص فرودگاه یاسوج که در ساعت ۱۰:۵۱ دقیقه ۲۷ دسامبر ۲۰۱۷ صادر شده، شامل موارد زیر است:

A۴۴۴۷/۱۷ - DME YSJ ASSOCIATED WITH DVOR CH ۱۱۲Y NOT OPR DUE TO POWER. ۲۷ DEC ۱۰:۴۱ ۲۰۱۷ UNTIL ۲۷ MAR ۰۸:۰۰ ۲۰۱۸ ESTIMATED.

CREATED: ۲۷ DEC ۱۰:۵۱ ۲۰۱۷

این منبع آگاه یادآور شد: در این اطلاعیه هوانوردی اعلام شده دستگاه DVOR/DME فرودگاه یاسوج از ٢٧ دسامبر ٢٠١٧ ساعت ١٠:٤١ دقیقه تا ٢٧ مارس ٢٠١٨ به دلیل مشکل برق این دستگاه، غیر عملیاتی است و پروازها به سمت یاسوج فقط از یک دستگاه NDB که در دنیا منسوخ شده و در هوای بد، دقت لازم را ندارد، برای تقرب پرواز استفاده می شود.

نوتام که مخفف هشدار به هوانوردان است، به مجموعه اطلاعیه ها و هشدارهای هوانوردی گفته می شود که در برخی موارد، گستره مخاطبان آن داخلی و و درمواردی نیز بین المللی است. مرجع صدور نوتام در ایران، شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران است. نوتام برای همه فعالان صنعت هوانوردی اعم از خلبانان، کمک خلبانان و کروی پروازی، کارکنان عملیات پرواز ایرلاین ها، مراقبان پرواز، کارکنان عملیات هوانوردی فرودگاه ها و کلیه دست اندرکاران بخش عملیات پروازی ارسال می شود.

کد مطلب 4232269

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