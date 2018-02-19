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۳۰ بهمن ۱۳۹۶، ۱۶:۲۱

انتخاب یوز آسیایی به عنوان نماد جشنواره فیلم یزد

انتخاب یوز آسیایی به عنوان نماد جشنواره فیلم یزد

دبیر هنری جشنواره فیلم یزد گفت: یکی از محورهای مهم جشنواره فیلم یزد حساس کردن جامعه هنری در مورد اهمیت حفاظت از ظرفیت‌های زیست محیطی و بقای یوز آسیایی است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی محیط زیست استان یزد،  زهرا السادات طباطبایی دبیر هنری جشنواره فیلم یزد، اظهار کرد:  یوزآسیایی به عنوان سمبل جشنواره فیلم یزد انتخاب شده است.

وی افزود:  با توجه به اینکه شهرستان بافق یزد یکی از زادگاه‌های یوز پلنگ آسیایی(ایرانی) است، ما سعی کردیم با برگزاری این جشنواره و انتخاب یوز آسیایی به عنوان نماد جشنواره به اقشار مختلف مردم استان و کشور وضعیت بحرانی بقای یوز رو یادآوری کنیم.

دبیر هنری جشنواره فیلم یزد توجه بیش از پیش به بقای یوز آسیایی را از جمله اهداف انتخاب این نماد در جشنواره دانست و بیان کرد: امیدواریم بعد از برگزاری جشنواره فیلم یزد هنرمندان دعوت شده سفیران حفاظت از این گونه ارزشمند جانوری در کشور شوند.

کد مطلب 4232275

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