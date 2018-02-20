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۱ اسفند ۱۳۹۶، ۱۰:۱۸

توضیح رئیس دانشگاه تربیت مدرس درباره تجمع دانشجویان

توضیح رئیس دانشگاه تربیت مدرس درباره تجمع دانشجویان

رئیس دانشگاه تربیت مدرس درخصوص تجمع تعدادی از دانشجویان دانشکده علوم پزشکی این دانشگاه توضیحاتی ارائه کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه تربیت مدرس، محمدتقی احمدی علت تجمع تعدادی از دانشجویان دانشکده علوم پزشکی این دانشگاه را تاخیر در پرداخت کمک هزینه تحصیلی عنوان کرد و گفت: متاسفانه بودجه های دانشگاه ها بعضا با تاخیر دو ماهه دریافت می شود.

وی افزود: اعتبارات بودجه از خزانه با تاخیر به دانشگاه می رسد و این مساله برای دانشجویان سوال ایجاد کرده است. متاسفانه این مسائل چند ماهی است که گاهی باعث حضور اینچنینی دانشجویان می شود و آنها خواستار اطلاع از علت تاخیر پرداخت کمک هزینه ها هستند.

رئیس دانشگاه تربیت مدرس تاکید کرد: به طور کلی بودجه دانشگاه ها بخش مربوط به بودجه جاری و سایر (غیر از حقوق کارمندان و کارکنان) با تاخیر دو ماهه دریافت می شود که این تاخیر آسیب جدی به برنامه های دانشگاه می زند.

احمدی افزود: درخصوص تامین و دریافت به موقع بودجه ها نیازمند توجه و اهتمام جدی و بیشتر دولت هستیم.

تعدادی از دانشجویان دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس ۲۸ بهمن ماه تجمع کرده و خواستار پاسخگویی مسئولان در خصوص تاخیر پرداخت کمک هزینه خود شدند. این تجمع پس از مذاکره با نمایندگان دانشجویان و اعلام همکاری دانشجویان با دانشگاه پایان یافت.

کد مطلب 4232276

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