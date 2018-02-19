نخستین مجمع سلامت آذربایجان غربی برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، معاون سیاسی استاندار در رابطه با تشکیل این مجمع گفت: نخستین مجمع استانی سلامت با حضور استاندار ، مسئولین وزارتی، مسئولان دانشگاه علوم پزشکی و مدیران کل دستگاهها در نیمه نخست اسفند ماه برگزار خواهد شد.

وی اهداف برگزاری مجمع سلامت استان را آموزش و فرهنگ سازی، تشویق سازمان ها، نهادها و آحاد مختلف جامعه برای حضور موثرتر در حوزه ارتقای سلامت جامعه عنوان کرد.

رادفر در ادامه با تاکید بر لزوم نگاه ویژه به موضوع سلامت و ارتقای آن در جامعه گفت: نگاه به حوزه سلامت نباید صرفا در بهداشت و درمان خلاصه شود بلکه با توجه به اهمیتی که سلامت در ابعاد مختلف زندگی مردم دارد باید با دید همه جانبه و با نگاه توسعه همه جانبه حوزه سلامت مورد توجه قرار گیرد.

وی تصریح کرد: باید در تمام سیاستگذاری هایی که در سطح استان انجام می گیرد، موضوع سلامت و پیوست سلامت مورد توجه قرار گیرد.

معاون استاندار همچنین از دستگاههای عضو کارگروه سلامت و امنیت غدایی استان خواست، پیشنهادات خود را در رابطه با اولویت های سلامت استان به دبیرخانه کارگروه ارائه نمایند تا بر اساس این الویت بندی ها، برنامه ریزی های لازم جهت ارتقای سلامت استان صورت گیرد.

نخستین مجمع ملی سلامت و جشنواره تعهد و مسئولیت اجتماعی سلامت در هشتم اسفند ماه ۱۳۹۵ با حضور رئیس جمهور برگزار شد و در این همایش مقرر شد هر ساله در بهمن ماه مجمع ملی شهرستان‌ها و در اسفند ماه مجمع ملی سلامت استان‌ها برگزار شده و اردیبهشت هرسال مجمع ملی با هدف ارتقای تعامل و مشارکت همگانی در سلامت برگزار شود.