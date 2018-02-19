اعتراض معاون استاندار در کارگروه اشتغال به غیبت مدیران ارشد

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان کرمانشاه که قرار بود به ریاست رضا رحیمی معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری برگزار شود با اعتراض و ترک جلسه توسط معاون استاندار همراه شد.

اعتراض رحیمی به عدم حضور مدیران ارشد استان در این جلسه بود که جلسه به این مهمی را نادیده گرفته اند و ظاهرا مسایل مهمتری داشته اند که باید به آن می پرداخته اند.

برخی از مدیران نمایندگان را به جای خود فرستاده بودند که در نهایت پس از پا درمیانی مسیولان حاضر جلسه با حضور مدیران ارشد حاضر و اخراج نمایندگان مدیران غایب ادامه پیدا کرد.

معلوم نیست در استانی که در جایگاه اول بیکاری کشور است مدیران ارشد چه دغدغه ای مهمتر از اشتغال دارند!