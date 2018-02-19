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۳۰ بهمن ۱۳۹۶، ۱۶:۲۲

هیچ نشانه ای از محل سقوط احتمالی یافت نشد/ادامه تجسس؛ فردا در برف

هیچ نشانه ای از محل سقوط احتمالی یافت نشد/ادامه تجسس؛ فردا در برف

معاون عملیات سازمان امداد و نجات هلال احمر از ادامه جست وجوی زمینی برای یافتن لاشه هواپیما علی رغم پیش بینی بارش برف سنگین در منطقه دنا خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، شاهین فتحی در گفتگو با شبکه خبر با بیان اینکه امروز علیرغم استفاده از پهپادها و بالگردها برای تجسس هوایی متاسفانه جستجوها نتیجه نداد، گفت: نتوانستیم هیچ نشانه ای از محل سقوط احتمالی هواپیما را پیدا کنیم.

وی افزود: بر اساس پیش بینی های سازمان هواشناسی فردا در منطقه دنا بارندگی داریم، بنابراین امکان جستجوی هوایی و استفاده از بالگرد وجود ندارد، با این حال نیروهای تجسس زمینی و امدادگران پیاده، عملیات جستجو را ادامه خواهند داد.

فتحی یادآور شد: علیرغم وضعیت نامساعد جوی و وسعت منطقه مورد تجسس، جستجوها متوقف نمی شود.

به گفته معاون عملیات سازمان امداد و نجات هلال احمر، رئیس این سازمان در منطقه حضور دارد و فرماندهی عملیات را شخصا پیگیری می کند.

وی در پاسخ به این پرسش که بارش برف چه تاثیری بر عملیات جستجو خواهد داشت، تصریح کرد: در صورت بارش برف سنگین، خللی در جستجوی زمینی ایجاد نمی شود، ولی احتمال توقف جستجوی هوایی وجود دارد.

کد مطلب 4232283

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