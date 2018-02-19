هیچ نشانه ای از محل سقوط احتمالی یافت نشد/ادامه تجسس؛ فردا در برف

به گزارش خبرنگار مهر، شاهین فتحی در گفتگو با شبکه خبر با بیان اینکه امروز علیرغم استفاده از پهپادها و بالگردها برای تجسس هوایی متاسفانه جستجوها نتیجه نداد، گفت: نتوانستیم هیچ نشانه ای از محل سقوط احتمالی هواپیما را پیدا کنیم.

وی افزود: بر اساس پیش بینی های سازمان هواشناسی فردا در منطقه دنا بارندگی داریم، بنابراین امکان جستجوی هوایی و استفاده از بالگرد وجود ندارد، با این حال نیروهای تجسس زمینی و امدادگران پیاده، عملیات جستجو را ادامه خواهند داد.

فتحی یادآور شد: علیرغم وضعیت نامساعد جوی و وسعت منطقه مورد تجسس، جستجوها متوقف نمی شود.

به گفته معاون عملیات سازمان امداد و نجات هلال احمر، رئیس این سازمان در منطقه حضور دارد و فرماندهی عملیات را شخصا پیگیری می کند.

وی در پاسخ به این پرسش که بارش برف چه تاثیری بر عملیات جستجو خواهد داشت، تصریح کرد: در صورت بارش برف سنگین، خللی در جستجوی زمینی ایجاد نمی شود، ولی احتمال توقف جستجوی هوایی وجود دارد.