۹۵ درصد تعهدات اشتغالزایی در گلستان محقق شده است

به گزارش خبرنگار مهر، سعید مازندرانی عصر دوشنبه در هشتمین جلسه کارگروه اشتغال استان، اظهار کرد: از ابتدای سال تا کنون نزدیک به ۹۵ درصد تعهدات اشتغالزایی در استان محقق شده و ۶ هزار و ۱۲۲ شغل در همین راستا ایجاد شده است.

وی افزود: بیشتر دستگاه‌های اجرائی استان، منابع تخصیص داده شده در رابطه با ایجاد اشتغال را در اختیار بانک‌های عامل قرار داده‌اند و به تعهدات پایبند بودند، اما دانشگاه‌های استان در این عرصه کارنامه موفقی نداشته‌اند.

وی افزود: این مراکز تا کنون فقط به پنج درصد از تعهدات خود عمل کرده‌اند و خروجی قابل قبولی در رابطه با اشتغالزایی ندارند.

دبیر کارگروه اشتغال استان، گفت: بر اساس آمارهای موجود گرگان و گنبد بیشترین اجرای تعهد، در رابطه با ایجاد اشتغال را دارند.

۱۹ هزار و ۵۸۰ نفر در طرح های اشتغال زایی بیمه شدند

وی افزود: تا کنون از ۵۸۰ شغل ایجاد شده بازرسی به عمل آمده است که ۵۲۰ شغل وجود ایجابی دارند که فقط تعداد ۱۹ هزار و ۵۸۰ نفر بیمه شده‌اند.

وی گفت: در بخش مشاغل خانگی تا کنون ۱۹ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان به تفکیک شهرستان‌ها تسهیلات در نظر گرفته شده بود که یک‌هزار و ۶۵ طرح به مبلغ ۱۵ میلیارد و ۱۹ میلیون به بانک‌های عامل معرفی شدند.

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان افزود: از ابتدای سال تا به امروز یک‌هزار و ۷۴ طرح در سامانه کارا ثبت شده است و از ۱۲۳ هزار میلیاردی که در کشور به طرح‌های اشتغالزا تخصیص یافته سهم استان نزدیک به ۴۲۰ میلیارد تومان بوده است که به همه بانک‌های استان ابلاغ شده، اما سهم صندوق کارآفرینی امید هنوز مشخص نشده است.

مازندرانی با بیان اینکه نزدیک به ۲۰ هزار طرح روستایی به کارگروه اشتغال ارسال شده است، گفت: در همین راستا ۱۲۹ میلیارد تومان تسهیلات با ۵۹۴ شغل ایجابی در روستاهای استان محقق شده است.

وی ادامه داد: از محل بند الف تبصره ۱۸ هم برای اجرای ۴۸ طرح، مبلغ ۱۱ میلیارد تومان اختصاص داده شده است.

دبیر کارگروه اشتغال استان افزود: در همین راستا ۹ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان برای ۱۴۰ طرح شغلی بودجه ابلاغ شده است که نزدیک به ۹ طرح در کارگروه استانی در دست بررسی است و احتمال می‌دهیم این مبلغ به ۳۰ میلیارد تومان افزایش پیدا کند.

مازندرانی گفت: در حوزه فناوری و اطلاعات فقط یک طرح ارائه شده و تا کنون استقبالی از دریافت تسهیلات برای این بخش نشده است.

وی افزود: مقرر شده تا برای ایجاد اشتغالزایی بیشتر در روستاهای استان، برای اجرای تولید انرژی خورشیدی مبلغ ۲۰ میلیون تومان به افراد متقاضی تسهیلات پرداخت شود، که این طرح مراحل مقدماتی را می‌گذراند.